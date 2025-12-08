A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a jövő évi labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett sorsolásán. A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A nyitómérkőzést a társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság vívja a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely 1970-ben és 1986-ban is otthont adott a vb-döntőnek.

A sport- és művészvilág sztárjainak egész sorát felvonultató eseményen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is, akinek a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino adta át az először odaítélt Béke-díjat. „Ez az egyik legnagyobb elismerés, ami az életben ért” – jelentette ki Trump, Infantino pedig úgy fogalmazott, a jövő évi futball-világbajnokság lesz a legnagyobb esemény, amelyet az emberiség valaha látott.

Trump a másik két házigazda vezetőjével együtt még szerepet kapott, ugyanis Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel az a megtiszteltetés érte, hogy saját hazájának válogatottját kihúzhatta, mivel az már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban szerepel.

Az országvezetőket a tengerentúli négy nagy profi liga világsztárjai váltották. Az amerikai futballban (NFL) rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady az első, a kosárlabdában (NBA) négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal a második, a baseballban (MLB) hétszeres All Star-válogatott Aaron Judge a harmadik, míg a jégkorongban (NHL) minden idők legjobbjának tartott kanadai Wayne Gretzky a negyedik kalapban lévő csapatokat húzta ki.

A kezük nyomán igazán érdekes és pikáns párharcok is kialakultak. A C-csoportban az ötszörös világbajnok brazilok a legutóbb első afrikai válogatottként elődöntős marokkói alakulattal is megküzdenek. A H-csoportban két korábbi vb-győztes csap össze, a spanyol és az uruguayi válogatott, míg az I jelű négyesben a kétszeres világbajnok, legutóbb ezüstérmes franciák találkoznak a selejtezők során rendkívül meggyőző norvég gárdával, továbbá a szenegáli együttessel. Az L-csoportban is lesz rangadó a 2018-ban ezüst-, 2022-ben bronzérmes Horvátország és az előző két Európa-bajnokságon döntős Anglia között.

A színpompás eseményen a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezette Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. De nem csak világhírű sportolók léptek színpadra, az est házigazdája volt Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista, ugyanakkor a programban szerepet kapott Andrea Bocelli olasz tenorista, valamint bemutatta a vb dalát Robbie Williams és Nicole Scherzinger, a show-műsor végén pedig a Village

People zenélt.

A csoportbeosztás:

* A-csoport: Mexikó, Koreai Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Dánia/Észak-Macedónia/Írország/Csehország

* B-csoport: Kanada, Svájc, Katar, Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina

* C-csoport: Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti

* D-csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó

* E-csoport: Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curacao

* F-csoport: Hollandia, Japán, Tunézia, Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia

* G-csoport: Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland

* H-csoport: Spanyolország, Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöld-foki Köztársaság

* I-csoport: Franciaország, Szenegál, Norvégia, Irak/Bolívia/Suriname

* J-csoport: Argentína, Ausztria, Algéria, Jordánia

* K-csoport: Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán, Kongói DK/Új-Kaledónia/Jamaica

* L-csoport: Anglia, Horvátország, Panama, Ghána.