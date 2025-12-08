A rajtot mindhárom vb-címért küzdő pilóta jól kapta el, ennek megfelelően az első kanyarban nem változott a sorrend közöttük, kisvártatva azonban Piast­ri a külső íven előzve elment Norris mellett. A kör végén Verstappen vezetett, mögötte Piastri, Norris volt a sorrend. Utóbbit a 16. kör végén kerékcserére hívta a McLaren, a brit vb-éllovas pedig kilencedikként tért vissza a pályára, viszont nem jelentett neki gondot gyorsan lehagyni a riválisokat. Közben Verstappen az élről a 22. kör végén állt ki friss abroncsokért, így Piastri vette át a vezetést, aki a kemény keverékű gumikon rajtolt, így tovább maradt a pályán. A McLaren ausztrál pilótája aztán a 41. körben kénytelen volt átadni az éllovas pozíciót a címvédőnek, aki utolérte és simán megelőzte. Közben Norris letudta a második kerékcseréjét, rögtön utána pedig Piastri is a bokszban járt teljesíteni az egyetlen kiállását. A hajrában aztán mindhárman „biztonsági autózással” őrizték a pozíciójukat, és változatlan sorrendben értek be a célba, ez pedig elegendő volt a McLaren brit versenyzőjének ahhoz, hogy megnyerje karrierje első vb-címét.