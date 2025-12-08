Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
MűkorcsolyaSzékesfehérváron ­bizonyítottak

2025. december 8., hétfő, Sport

Ismét jó eredményekkel zárták a hétvégét a háromszéki műkorcsolyázók, akik az európai kritériumsorozat 2025–2026-os idényének magyarországi állomásán, Székesfehérváron a MET Arénában léptek jégre. Nagy-Rozsnyai Lotti újfent győzelmet ünnepelhetett, Molnár Lelle Ágota és Milik Sonia pedig javított a novemberi, celjei szerepléséhez képest.

  • Lotti a székesfehérvári dobogó legmagasabb fokán. Fotó: Facebook / Nagy-Rozsnyai Annamaria
    Lotti a székesfehérvári dobogó legmagasabb fokán. Fotó: Facebook / Nagy-Rozsnyai Annamaria

A szlovéniai szezonnyitó után az európai kritériumsorozat mezőnye Székesfehérváron gyűlt össze, ahol az elmúlt napokban tartották meg a Skate Fehérvár idei kiírását. A roppant népes és erős mezőnyű via­dalnak ezúttal is voltak háromszéki indulói: a Kézdivásárhelyi SE színeiben ott volt Nagy-Rozsnyai Lotti, míg a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek részéről Milik Sonia és Molnár Lelle Ágota képviselte a megyeszékhelyi műkorcsolyasport feltörekvő generációját.

Lotti huszonkettedmagával vágott neki a Cubs I. kategória mezőnyének, és ahogy tőle megszokhattuk, ismét egy erős, elegáns programmal lépett jégre. Teljesítményét a versenybírák több mint három ponttal értékelték jobbra a második helyen végző bolgár riválisáénál, így magabiztosan húzta be a győzelmet. A céhes városi tehetség zsinórban a második diadalát szerezte meg a kritériumsorozatban, és maximális pontszámmal vezeti korcsoportja ranglistáját. Lelle novemberben még a 20. helyen állt az Advanced Novice kategóriában, most azonban nagyot lépett előre: kilenc pozíciót javítva a 11. helyen zárta a magyar erőpróbát, ahol összesen negyvenegy versenyző csatázott a legjobbaknak járó elismerésért. Két forduló után a megyeszékhelyi sportoló az összetett pontverseny 10. helyét foglalja el. Sonia is remekül időzítette a formáját: Celjében még 13. lett, ezúttal viszont egy lendületes programmal előrelépett a 12. helyre az Intermediate Novice kategória 27 indulója között. A korosztályos rangsorban jelenleg szintén a 12. pozíciót foglalja el.

Eredmények: * Cubs I. Girls: 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 38.96 pont, 2. Dariya Petrova (bolgár) 35.77 pont, 3. Ipek Bilgin (török) 34.89 pont * Advanced Novice Girls: 1. Széplaki Katinka (magyar) 114.10 pont, 2. Paula Kasnar (horvát) 110.54 pont, 3. Lara Yalcin (svájci) 110.50 pont... 11. Molnár Lelle Ágota 79.01 * Intermediate Novice Girls: 1. Nicol Fadeeva (grúz) 47.27 pont, 2. Szili Olívia Zoé (magyar) 45.09 pont, 3. Irine Chkhetiani (grúz) 41.36 pont... 12. Milik Sonia 33.30 pont.

A hatfordulós küzdelemsorozat következő versenyét január 6–11. között tartják Szófiában. (tibodi)

