Advent van, közelednek a karácsonyi ünnepek, és mindenki tervez, készül, hogy a lehető legszebben ünnepelhessen. Ebben az időszakban többször beszélünk a sötétségről, a fényről, a várakozásról, a szeretetről, de külső dolgainkban is megjelenik a felfokozottabb állapot, éspedig, hogy itt van a nagytakarítás, a nagy sütés-főzés és ajándékvásárlások ideje.
Az adventi időszak arra hív, hogy csendességgel, befelé fordulva, önvizsgálattal és erények elsajátításával készüljünk a közelgő ünnepekre. A külvilág pedig ennek az ellenkezőjét kínálja: reklámok, hangosság, csillogás-villogás, temérdek árukínálat. Személyes döntés kérdése, hogy ki melyik módját választja a felkészülésnek.
Bármelyik oldalt is részesítjük előnyben, vigyázzunk a túlzások elkerülésére. Mint mindenkor, most is fontos az egyensúly, hiszen ennek felborulása lehetetlenné teszi a békés állapot meglétét, illetve a stressz, szorongás és ingerültség elvonja a figyelmet a szeretet megnyilvánulásáról. Ha túl kifelé éljük meg a (fel)készülést, a túlköltekezés, az ajándékhalmozás elveszi az ünnep valódi lényegét, túlontúl materializálódik, és elfedi a meghitt, bensőséges közelséget. Illetve a túloldal, ha nagyon magunkba fordulunk és elzárkózunk embertársainktól, szeretteinktől és egyedüllétbe burkolózunk, akkor az ünnep adta öröm és együttlét melegét utasítjuk vissza.
Habár tudjuk, hogy az ajándékozás lényege a szeretet kifejezését szolgálja, mégis előfordul, hogy „muszájból” tesszük, és így lesz nyomás az adni „kell”, amitől a lényeg – mondhatni – elvész. Ezért jó, ha ebben az időszakban lassítunk és elmélkedünk, hogy belülről megérezzük az ünnep méltóságát, és valóban készítsük fel/tisztítsuk meg szívünket a fény születésére, méltó befogadására.
Jézus születése minden ember számára egy örömhír és szeretetteljes esemény, hiszen Isten és ember közelebb került egymáshoz. Az ünnepre való készülés/felkészülés ezt segít(het)i elő, hogy megérezni és megélni tudjuk életünkben a hitet, reményt, örömet és szeretetet. Vásárlásaink és ajándékozásaink közepette ez legyen a vezető szándék: hogy díszes csomagjaink között igazi értéket adjunk át szeretteinknek. Így szívből jövő kívánságaink és cselekedeteink lesznek a sokat érő ajándékok, amivel megörvendeztetjük egymást. A túlzások helyett törekedjünk egyszerűségre, valódi figyelmünket és törődésünket igyekezzünk kifejeződésre juttatni.
Keresztes Erika bizalmi tanácsadó
