Kedd este riasztotta a rendőröket egy sepsiszentgyörgyi nő, aki elmondta: élettársa fizikailag bántalmazta és fenyegette, s a közös lakásban is kárt tett. A rendőrök helyszíneltek, majd ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, amelyhez elektronikus felügyelet is társult. Az ügyben büntetőeljárás indult családon belüli erőszak és fenyegetés miatt.

Hétfő este egy 21 éves vidéki nő fordult segítségért a járőrökhöz Kézdiszéken, miután volt élettársa elektronikus üzenetben megfenyegette. A rendőrök közvetlen veszélyhelyzetet állapítottak meg, ezért ideiglenes távoltartási végzést hoztak, és az esetet továbbra is figyelemmel kísérik.

Szombaton több családon belüli erőszakhoz riasztották a rendőröket. Málnáson egy 35 éves férfi erőszakossá vált, és több tárgyat is megrongált a lakásban. A rendőrség ideiglenes távoltartási végzést rendelt el, amely a lakás elhagyására kötelezte a férfit és legalább 50 méter távolság tartására feleségétől és gyermekeitől. Dálnokra is riasztották a rendőröket, miután egy nő bejelentette, hogy férje követi és korábban megütötte. A helyszíni vizsgálat szerint a vita során a férfi ököllel ütötte a nő fejét. A sértett autójába menekült, a férfi pedig a jármű szélvédőjét is megrongálta. A rendőrség ideiglenes távoltartási végzést állított ki, és büntetőeljárást indított családon belüli erőszak és rongálás miatt. Kézdivásárhelyen egy férfi jelezte, hogy párja konfliktusba került az apjával. A rendőrök a helyszínen megállapították, az ittas apa verbálisan vált agresszívvé, fizikailag nem bántalmazta a lányát, de közvetlen veszélyhelyzet alakult ki. A hatóság ideiglenes távoltartási végzést adott ki 100 méteres megközelítési tilalommal, valamint elektronikus felügyelettel. Később a rendszer jelezte, hogy az illető megszegte a távoltartási végzést, és a védett lakhelye közelébe ment, állítása szerint azért, hogy elvigyen néhány személyes tárgyat. Büntetőeljárás indult a távoltartási végzés megszegése miatt.

A múlt héten Csernátonban egy nő jelentette, hogy volt férje erőszakkal fenyegette meg. Sepsibodokon egy másik nő arról számolt be, hogy volt férje őt és 11 éves lányukat is bántalmazta, ezért ott is távoltartást és elektronikus felügyeletet rendeltek el. Zágonbárkányban a rendőrök 24 órára őrizetbe vettek egy férfit, aki ittasan megfenyegette feleségét. Az ügyben büntetőeljárás indult, és ideiglenes távoltartási végzést adtak ki elektronikus felügyelettel. (sz.)