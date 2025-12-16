/I/gazságszolgáltatás?

Cikkem címe arról jutott eszembe, hogy a néhai Hofi Gézának volt egy dala, az Egy kiöregedett vadászkutya című, amely úgy végződik: „Az igazságból elveszett az »i«.” Nálunk viszont a múlt héten kirobbant botrány után nagyon úgy néz ki, hogy a hazai igazságügyből biza valaki ellopta a kezdőbetűt.

Pedig úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben. Az utóbbi időben alig derítettek fel korrupciós ügyet, és bűnöst még kevesebbet ítéltek el, ami azt jelenti, az igazságügy annyira hatékonyan működött, hogy kevesen mertek korrupciós ügyekbe keveredni. Akiket netán mégis rajtakaptak turpisságokon, nem is voltak nagyon bűnösök, hanem inkább ártatlanok, és ezért addig húzták-halasztották ügyük kivizsgálását, amíg a huncutság végül elévült.

Persze mondogatjuk 1490 óta, hogy meghalt Mátyás király, oda az igazság. Igazságot szolgáltatni pedig nem olyan egyszerű, ahogy azt az ember képzeli, hogy valakire úgy sózzák rá az 5–10 évet, mint ahogy az ember első ránézésre képzeli, ha meglát egy-egy politikus-, üzletember- vagy bírói-ügyészi fejet. Persze voltak nálunk is idők a múlt század ötvenes éveiben, amikor ránézésre adták a 25 éveket, de volt, akit ki is végeztek a semmiért. Olyant is hallottunk (hátha van, aki nem ismeri), hogy a bíró nevetve jött ki a tárgyalásról, és amikor nógatták, hogy mondja el, milyen viccen nevet, azt válaszolta, nem mondhatja el, mert most adott érte három évet.

De hát mindez már a múlt, most a sokmilliós korrupciós bűncselekmény a divat, pontosabban annak nulla év börtönnel való megúszása, ahogy azt a Recorder filmjéből ismét láthattuk.

Mindenképp azt szerettük volna, hogy ne mind vizsgálják Romániát az Európai Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében, mert az igen hátrányos volt még a schengeni csatlakozás tekintetében is. És amíg ott tevékenykedett a korrupciós ügyészség (DNA) főügyészeként Laura Codruța Kövesi, nagyon sok korrupciós ügy derült ki, ami rossz fényt vetett ránk. Lehet, hogy ezért váltotta le az akkori elnök, Klaus Iohannis. A DNA 2015-ös mérlegében a korrupciós ügyekben feltárt vesztegetési pénzek összege 431 millió euró volt, ami elég rosszul festett (főleg annak, aki nem tehette zsebre). Különben Iohannis megmondta: tiszteli az alkotmányt, és az alkotmánybíróság döntése volt Kövesi leváltása, neki épp csak szentesítenie kellett azt. Az alkotmánybíróság viszont szigorúan csak az alkotmány alapján dönt mindenben. (A saját nyugdíjukat illetően például olyan szigorúak, hogy hozhatott akármilyen törvényt a parlament, eddig még az összes fennakadt a rostán.) Nálunk senki nem hibás, ha a polgárokkal szemben igazságtalan döntést hoznak, csakis az alkotmány. Ráadásul Kövesi nem lehetett volna az Európai Ügyészség vezetője, ha itthon marad. Így végül is hazai leváltásának köszönheti 2020-as európai előléptetését. (Lám, a háládatlan: most mégis a Recorder pártjára állt!)

Arról, hogy később már nem derítettek ki több korrupciós ügyet, mindenki azt gondolhatta, hogy csökkent a korrupció, és örülhettünk is, mert 2022 novemberében az Európai Bizottság igazságügyi reformról és a korrupcióellenes küzdelemről szóló jelentése nagyra értékelte azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, pozitívan véleményezték a jelentős erőfeszítéseket, amelyeket tettünk a jogalkotás terén, s el is határozták, hogy a hazai igazságszolgáltatás fölül elveszik az MCV nevű mikroszkópot. Iohannis akkor gratulált a kormánynak, de még Ursula von der Leyennek is nyíltan megmondta, hogy „Románia visszafordíthatatlanul a korrupcióellenes küzdelem útjára lépett”, s arra buzdította az itthoniakat, hogy folytassák az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítésére irányuló intézkedéséket.

Ők meg pontosan meg is értették, hogy mi ez ügyben a teendő: az igazságszolgáltatás (vagyis az azt belülről felügyelő szűk kör) pedig szépen meg is erősödött. Köztudomású, hogy a hatalomnak három ága van, mint a szénaszárító villának: a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás. Akkor meg miért háborognak sokan, ha az igazságszolgáltatás az első helyre került, és állam lett az államban? Az első kettő juttatta oda.

