MegjelentKisgyörgy Zoltán: Mesélő falvaink – Erdővidék

2025. december 16., kedd, Közélet

Rendhagyó sétára, vidékjárásra hívjuk önöket Erdővidék falvaiba. Idegenvezetőnk a térség talán legjobb ismerője, Kisgyörgy Zoltán, aki évtizedek óta járja, kutatja e településeket, majd minden dombról, forrásról van egy története, templomokat, harangokat, kúriákat, kastélyokat mutat be, szólásokat, mondákat, regéket gyűjt egy csokorba, jeles személyiségek, kiemelkedő alkotók életútját ismerteti. 

Melyik fejedelemasszony érezte jól magát Bibarcfalván? Miért kellene Bodosra mennünk rucatojásért? Valóban Meseország középpontja Kisbacon, és bicskásak-e a magyarhermányiak? Bírálat vagy dicséret, hogy a nagybaconiak emberszólóak? Uzonkafürdő gazdag múltja elegendő-e a jövőépítésre? Szárazajta csak az 1944-es gyászos események miatt híres? Miért „amerikás” Olasztelek és „meszes” Vargyas, mi látnivaló van Bardocon vagy épp Fülében? Hol van Sátorosrákos, és hogyan vált mártír faluvá Köpec? Hol található a vár Miklósváron, és miként pusztította számos tűz Nagyajtát, miért „kasbaháló” Középajta? Apáca és Ürmös ma Brassó megyéhez tartozik, de történelmileg e régió része volt, így ezekről is olvashatunk, és megtudhatjuk, miért nevezik kerékszegeseknek a bölönieket.

Nem mindennapi kirándulás vár önökre, új arcát ismerhetik meg e településeknek, sok évszázados történelmét e tájnak. Böngészhetik ismeretterjesztőként, útikönyvként, de akár színes, képes mesekönyvként is. Kisgyörgy Zoltán mesél, és hangján mesélnek Erdővidék falvai. 

*

KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét december 17-én, szerdán 17 órakor mutatják be Nagyajtán a Kriza János Kultúrotthon dísztermében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt.

