Parnasszus irodalmi kör – ajándék a léleknek...

Most, amikor e sorokat írom, elmémben végigpörgetem a november 27-i eseményeket városunkban. Gyakran hangoztatom, hogy Sepsiszentgyörgy a kultúra világítótornya. Itt élni érdemes és jó, itt nem lehet unatkozni. Sok közösségi megnyilvánulás mellett a szerényen, de eredményesen dolgozó Parnasszus irodalmi kör tevékenységéről a Háromszék lapjain nem jelentek meg beszámolók.

Egy újabb év küszöbén azon töprengünk, hogy mi rejtőzik lelkünkben? Lelkesedés, öröm, aggodalom akkor, amikor a fák elhullatták leveleiket? Így elmélkedve nem bántam meg, hogy betértem az unitárius egyház tanácstermébe, ahol a Józsa Attila író által vezetett Parnasszus irodalmi kör fennállásának 21. évét ünnepelte. Kerestem a teremben az alkotómunkájukat megelevenítő fotómontázst, szemlélődtem, ismerős arcokat kutattam és találtam. Nevük nem homokba van írva, hanem a vers- és prózaantológia lapjaira. Az irodalmi kör vezetője és a köri tagok már a kezdet kezdetén a Parnasszus nevet adták az irodalmi körnek. A görögországi Parnasszosz hegyen fakad a költői ihlet forrásaként emlegetett Kasztilia-forrás, amelyet a görög mitológia a múzsák kedvelt tartózkodási helyének tart. Így lett a Parnasszosz a Költészet, a Zene és a Tanulás bölcsője.

Hogy teljes legyen a megemlékezés, az irodalmi kör tagjai, vezetőjükkel karöltve kettős könyvbemutatóval jelezte a munka eredményét: A kor falára – a Parnasszus irodalmi kör vers- és prózaantológiája, valamint Keresztjeink árnyékban, fényben, mely Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjamin közösen kiadott zsebkönyve. A könyvek alkotói nem hivalkodnak. Ha dicsérni akarom munkájukat, akkor azt mondom, hogy pontosan az élet. De ez nem így van, mert nem akarom lefricskázni az alkotók agyáról a természet legistenibb csodáját, a képzelőtehetséget. A tehetséget nem abban mérik, hogy ki a műkedvelő és ki a hivatásos, kinek van vagy nincs felsőfokú végzettsége.

Az alkotók emberi érzelmeket fejeznek ki, mesterien mélyen nyúlnak az emberi lélekbe, olyannyira, hogy az olvasók elérik a gondolatok és érzelmek közös gyökerét. Az alkotók reménységet lopnak az emberi szívekbe, ahogyan Prométheusz lopott tüzet az embereknek. Alkotómunkájuk révén megismerték önmagukat, és ez volt számukra a legnagyobb, de ugyanakkor a legfélelmetesebb felfedezés. Józsa Attila író, Para Olga ny. magyar szakos tanárnő volt az összekötő abroncs, a hiányzó dongákat sikerült újabbakra cserélni. Így lett Csákány Orsolya a kör legfiatalabb tagja, jelezve azt, hogy az irodalmi kör nyitott a tehetséges, irodalmat kedvelő fiatalok számára is.

Józsa Attila hitvallása: hogy minden ember élete összességében kivétel nélkül költészet, próza, színdarab és zene. Ez a hitvallás igazi alapja és tartópillére a Parnasszus irodalmi körnek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a két könyv és az, ahogy Nagy-Pál Dávid, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákja megpendítette a hallgatóság lelkének húrjait. A két kötet tartalmi szempontból a szerzők alkotásaival együtt felbecsülhetetlen ajándék a léleknek. Az alkotók nyomot hagytak maguk után a lelkekben, egyetemes ösvényt a belső szépség felé.

A kör vezetője és az alkotók: Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Zárug László, Steigerwald Tibor 21 év múltával is a jövőbe néznek. A felolvasott versek megérintették a szíveket, és láttuk a szavak beteljesülését életünkben. Érezhettük azt, hogy a felhők fölött mindig ott van a nap, amelyet a gondok, a könnyek és sokszor a kétségbeesés miatt nem is látunk.

Az alkotók műve nem készült el azzal, hogy megírták, a mesterművekbe akkor költözik élet, ha van, aki elolvassa. Olvasás közben jövünk rá, hogy tökéletes ajándékot tartunk a kezünkben.

Rabocskai László ny. tanár