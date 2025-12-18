Rendszeresen találkoznak a „szívesek”

Biztonságban érzi magát az ember, ha tudja, hogy közelről vagy kissé távolabbról is ismeri bajait a szívorvosa, s mint betegével, ha kell, havonta is találkozik – így látják ezt a Sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesületének tagjai is, akik múlt pénteken gyűltek össze találkozójukra, hogy beszámoljanak az elmúlt időszak eseményeiről és terveiket megbeszéljék.
Igazi közösség az, ahol a „szervusztok, hogy vagytok” egyre sűrűbben, immár havonta hangzik el, s a jó érzést tetézi dr. Albert István jellegzetes hangulatú érdeklődő-biztató hangja: kinek van panasza. Sokan emlékeznek az 1993-as esztendőre, amikor egyesületté alakult a „szívesek” csoportja. A találkozókon hallunk újdonságszámba menő eljárásokról, felhívásokról a szívbajokhoz alkalmazandó életvitel kapcsán, ritkábban olyanról, is mint a nemrég Balatonfüreden megtartott orvosi konferencia, amelyről hírként számolt be a főorvos. Továbbá emlékezetessé teszik az egyesület életét a sokak által igényelt „szíves-találkozók” (ahol egymás között „szivikéknek” szólítjuk egymást). Lassan nincs olyan gyógyvizes-gyógyklímás település – Sugásfürdő, Előpatak, Málnásfürdő, Hatolyka és a többiek –, ahol fel ne hangzana a közös ének, ne esne szó a gyógyvizek ivókúrás és fürdőkúrás hasznáról, olykor ne próbálnánk ki azokat. Egyfajta öröm, hogy megszaporodott a gyógyulni akarók száma – számolt be többek mellett a csoport tevékenységéről, anyagi helyzetéről Szabó Irén mindig fennforgó felelős.
Az új esztendőben a bölöni büdösvíz és az oltszemi („ezer hatású, ha kell lúgos, ha nem kell, étvágycsináló”) víz hatásáról szerzünk majd ismereteket, de elhangzott az is, hogy a kis közösség keresi azt a termet-helyszínt Sepsiszentgyörgyön, ahol havonta egy alkalommal megfelelő körülmények között tarthatná meg találkozóit.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.