Rendszeresen találkoznak a „szívesek”

2025. december 18., csütörtök, Nyílttér

Biztonságban érzi magát az ember, ha tudja, hogy közelről vagy kissé távolabbról is ismeri bajait a szívorvosa, s mint betegével, ha kell, havonta is találkozik – így látják ezt a Sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesületének tagjai is, akik múlt pénteken gyűltek össze találkozójukra, hogy beszámoljanak az elmúlt időszak eseményeiről és terveiket megbeszéljék.

  • Fotó: dr. Albert István
    Fotó: dr. Albert István

Igazi közösség az, ahol a „szervusztok, hogy vagytok” egyre sűrűbben, immár havonta hangzik el, s a jó érzést tetézi dr. Albert István jellegzetes hangulatú érdeklődő-biztató hangja: kinek van panasza. Sokan emlékeznek az 1993-as esztendőre, amikor egyesületté alakult a „szívesek” csoportja. A találkozókon hallunk újdonságszámba menő eljárásokról, felhívásokról a szívbajokhoz alkalmazandó életvitel kapcsán, ritkábban olyanról, is mint a nemrég Balatonfüreden megtartott orvosi konferencia, amelyről hírként számolt be a főorvos. Továbbá emlékezetessé teszik az egyesület életét a sokak által igényelt „szíves-találkozók” (ahol egymás között „szivikéknek” szólítjuk egymást). Lassan nincs olyan gyógyvizes-gyógyklímás település – Sugásfürdő, Előpatak, Málnásfürdő, Hatolyka és a többiek –, ahol fel ne hangzana a közös ének, ne esne szó a gyógyvizek ivókúrás és fürdőkúrás hasznáról, olykor ne próbálnánk ki azokat. Egyfajta öröm, hogy megszaporodott a gyógyulni akarók száma – számolt be többek mellett a csoport tevékenységéről, anyagi helyzetéről Szabó Irén mindig fennforgó felelős.

Az új esztendőben a bölöni büdösvíz és az oltszemi („ezer hatású, ha kell lúgos, ha nem kell, étvágycsináló”) víz hatásáról szerzünk majd ismereteket, de elhangzott az is, hogy a kis közösség keresi azt a termet-helyszínt Sepsiszentgyörgyön, ahol havonta egy alkalommal megfelelő körülmények között tarthatná meg találkozóit.

Megosztás:   Szerző: Kisgyörgy Zoltán Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 142 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
