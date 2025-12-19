Idegenbeli rangadóval fejezi be a 2025-ös esztendőt a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton 20 órától örök riválisa, a Târgoviște vendégeként lép pályára a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójának zárómérkőzésén. A találkozót a TVR Sport élőben közvetíti.

Két hét után ismét tétmérkőzést játszik a nyolcszoros bajnok és kilencszeres kupagyőztes Sepsi-SIC, amely szombaton a Târgoviște elleni rangadóval zárja a 2025-ös esztendőt. A holnapi lesz az ötvenharmadik összecsapása a két csapatnak: az eddigi párharcokból harminckilencet a zöld-fehérek nyertek meg, míg a Dâmbovița megyeiek mindössze tizenháromszor győzedelmeskedtek. A két örök rivális legutóbb október 10-én, a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban találkozott egymással, az odavágóban a háromszéki együttes húszpontos különbséggel, 63–43-ra bizonyult jobbnak.

Zoran Mikeš lányai szabadnaposak voltak az élvonalbeli pontvadászat előző körében, viszont legutóbbi bajnokijukon 93–31-re diadalmaskodtak a Temesvári Poli otthonában. A Târgoviște a román fővárosban vendégeskedett az elmúlt hét végén, ahol 95–58-ra nyert a Sportul Studențesc ellen. A Sepsi-SIC 7 győzelemmel és 1 vereséggel, 15 pontos hozományával a tabella második helyéről várja a szombati összecsapást, míg Cătălin Tănase tanítványai 14 ponttal, 6 sikerrel és 2 vereséggel a negyedik pozíciót fog­lalják el, összecsapásuk pedig minden bizonnyal kemény és kiélezett küzdelmet hoz majd.

A 11. forduló további programja (szombat): Temesvári Poli–Aradi FCC (13 óra), Brassói CSU–Kolozsvári U (15.30 óra), Bukaresti Rapid–Bukaresti Sportul Studențesc (16 óra), az Agronómia Bukarest szabadnapos.

A bajnokság állása: 1. Arad (7 győzelem/1 vereség) 15 pont, 2. Sepsi-SIC (7/1) 15, 3. Rapid (6/2) 14, 4. Târgoviște (6/2) 14, 5. Kolozsvár (5/4) 14, 6. Sportul Studențesc (3/6) 12, 7. Agronómia (2/7) 11, 8. Temesvár (1/7) 9, 9. Brassó (0/7) 7.