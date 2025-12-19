Szombaton 17. alkalommal kerül sor a Rotiş-Nagy Gabriela Kupa kézilabda-utánpótlástornára, amelyet az előző évekhez hasonlóan ezúttal is Szerző Árpád és a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub szervez. A négy csapat részvételével zajló eseményen 2013-ban született és kisebb lányok léphetnek pályára. A házigazda Sepsi ISK 9 órától a Brassói Kids Tâmpa, 11 órától a Brassói Transilvania és 15 órától a Fogarasi ISK ellen játszik.

A torna tizenhetedik kiírásának a Vadász utcai sportterem ad otthont. A Szerző Árpád által irányított Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub mellett a Brassói Transilvania, a Brassói Kids Tâmpa és a Fogarasi ISK vesz részt az eseményen. Mindenki játszik mindenkivel, a mérkőzések kétszer húsz percet tartanak, a félidők között öt perc szünet lesz, ugyanakkor az alakulatok mindkét játékrészben egyszer kérhetnek időt. A díjkiosztó szombaton 18 óra után kezdődik, a részt vevő együttesek oklevelet és kupát, a sportolók pedig érmet kapnak.

Rotiș-Nagy Gabriela a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklubban tanult kézilabdázni. 1998-ban Szlovákiában ifjúsági Európa-bajnoki, majd 1999-ben Kínában ifjúsági világbajnoki címet ünnepelhetett. Pályafutása alatt a Brassói Rulmentul, a dán Slagelse, az osztrák Hypo és Witasek Kärnten, valamint a Győri Audi ETO KC játékosa volt. A sepsiszentgyörgyi születésű kézilabdázó a győri gárda mezében Bajnokok Ligája-döntőt vívott 2009-ben, valamint az osztrák válogatottal két kontinensviadalon és egy világbajnokságon szerepelt.

A 17. Rotiş-Nagy Gabriela Kupa programja: Sepsi ISK–Brassói Kids Tâmpa (9 óra), Brassói Transilvania–Fogarasi ISK (10 óra), Sepsi ISK–Brassói Transilvania (11 óra), Sepsi ISK–Fogarasi ISK (15 óra), Brassói Transilvania–Brassói Kids Tâmpa (16 óra), Brassói Kids Tâmpa–Fogarasi ISK (17 óra). (miska)