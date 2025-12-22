Felkészült a Târgoviște elleni mérkőzésre, ám játék nélkül zárta az évet a nyolcszoros bajnok és kilencszeres kupagyőztes Sepsi-SIC. A szombat estére tervezett Dâmbovița megyei kiszállást majdhogynem az utolsó pillanatban fújták le, miután a szakszövetség jóváhagyta a hazai csapat halasztási kérelmét. A két örök rivális január 28-án pótolja a találkozót, a zöld-fehérekre addig az Aradi FCC, a Bukaresti Rapid, a Kolozsvári U és az Agronómia Bukarest elleni meccsek várnak még.

Szombaton a dâmbovițai megyeszékhely adott volna otthont a helyi Târgoviște és a címvédő Sepsi-SIC ötvenharmadik összecsapásának, ám pénteken este – kevesebb mint 24 órával a párharc kezdete előtt – a hazai csapat kérésére a szakszövetség elhalasztotta a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulóbeli mérkőzését. A Cătălin Tănase által edzett együttes objektív okokra hivatkozva kérte az összecsapás elnapolását. A târgoviștéi alakulat közösségi oldalán azt írta, hogy keretgondokkal küszködnek: négy alapemberük sérült, továbbá két másik játékosukat behívták a válogatottba, és ilyen körülmények között, ütőképes gárda nélkül nem tudják vállalni a meccset. A zöld-fehérek így játék nélkül zárták az évet, a két örök rivális pedig január 28-án pótolja a találkozót.

A 2025-ös esztendő utolsó játékhétvégéjén a Rapid magabiztosan nyert a Sportul Studențesc ellen, az Aradi FCC 44 pontos különbséggel verte a Temesvári Polit, míg a Kolozsvári U szombaton a Brassói CSU, vasárnap pedig a Sportul otthonában diadalmaskodott.

A hétvége eredményei: * 11 forduló: Bukaresti Rapid–Bukaresti Sportul Studențesc 106–42, Brassói CSU–Kolozsvári U 31–124, Temesvári Poli–Aradi FCC 40–84, az Agronómia Bukarest szabadnapos volt * 12. forduló: Sportul Studențesc–Kolozsvár 45–75.

A rangsor állása: 1. Kolozsvár (7 győzelem/4 vereség) 18 pont, 2. Arad (8/1) 17, 3. Rapid (7/2) 16, 4. Sepsi-SIC (7/1) 15, 5. Târgoviște (6/2) 14, 6. Sportul Studențesc (3/8) 14, 7. Agronómia (2/7) 11, 8. Temesvár (1/8) 10, 9. Brassó (0/8) 8. (tibodi)