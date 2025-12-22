Nicușor Dan: Az igazságszolgáltatás helyzete súlyos

Nicuşor Dan államelnök tegnap bejelentette, hogy január elején referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot (CSM) illetően. Bejelentése heves ellenkezést, vitát váltott ki, a CSM egy volt tagja szerint az államfő nyilatkozatai nyomán konfliktusos helyzet állt elő, amelynek megoldásához a CSM-nek az alkotmánybírósághoz kellene fordulnia, egy szenátorokból és parlamenti képviselőkből álló csoport pedig azt tervezi, kérelmet nyújt be a parlamenthez Nicușor Dan elnök tisztségéből való felfüggesztésére „a bírói függetlenség elleni támadások” miatt.

Az elnök szerint a referendumon egyetlen kérdés lesz: „A CSM a köz érdekében jár el, vagy egy, az igazságszolgáltatási rendszeren belüli csoport érdekeit szolgálja?” Ha a megkérdezettek többsége azt válaszolja, hogy CSM a köz érdekében jár el, akkor folytatják a vitát a szükséges törvénymódosításokról, ha azonban zömében azt fogják válaszolni, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács csoportérdekeket szolgál, a testületnek azonnal távoznia kell – szögezte le tegnapi sajtóértekezletén az államfő. Nyomatékosította, a bírák és ügyészek üzeneteiből arra következtetett, hogy a CSM tagjai, valamint a bíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák vezetőségi tagjai között vannak olyanok, akik nem a köz, hanem az általuk képviselt csoport érdekeit szolgálják. Ezek azonban egyelőre csak jelzések, vádak, amelyeket bizonyítani kell, ehhez pedig ellenőrzéseket kell végezni. „Ez sok időbe fog telni, de véleményem szerint a helyzet súlyos” – jelentette ki az államfő.

Nicuşor Dan kezdeményezésére reagálva Adrian Toni Neacşu volt bíró és CSM-tag kijelentette: Románia elnökének nem áll jogában referendumot kezdeményezni az igazságszolgáltatási rendszerben, és nem menesztheti a CSM-t. A CSM alkotmányos hatóság, az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálója, és teljesen független a végrehajtó hatalomtól – szögezte le Neacşu, aki szerint a CSM elnöke köteles értesíteni az alkotmánybíróságot az államelnök nyilatkozatai nyomán előállt konfliktus megoldása érdekében.

Nicuşor Dan tegnapi sajtónyilatkozatában arról is beszélt, hogy az általa mára meghirdetett beszélgetésre nagyon kevés bíró és ügyész jelezte részvételi szándékát. Elmondta, kollégái az elmúlt napokban kapcsolatban álltak a megbeszélésre bejelentkezett bírákkal és ügyészekkel, és számos „szokatlan helyzetet” észleltek: több intézménynél gyűlést hirdettek a találkozó napjára, egyesek pedig megfélemlítő üzeneteket kaptak. Többen azt írták, hogy részt vennének egy ilyen találkozón, de tartanak az esetleges következményektől. Arra is érkezett javaslat, hogy ültessék a résztvevőket külön termekbe, hogy ne találkozzanak egymással. Mások azt javasolták, hogy az elnöki hivatal munkatársai benzinkutaknál vegyék fel őket, hogy ne lássák, amint belépnek a Cotroceni-palotába. Nicuşor Dan szerint a helyzet rendkívül súlyos, hiszen „itt nem emberkereskedő hálózatokról beszélünk, hanem a harmadik hatalmi ágról”. Hozzátette, az elmúlt napokban többek részéről elhangzott, hogy a jelenlegi helyzet tulajdonképpen egyfajta válasz az igazságszolgáltatási rendszer 10–15 évvel ezelőtti visszaéléseire. „Ha bárki nyilvánosan beszélni szeretne ezekről a visszaélésekről, szívesen látjuk, jöjjön és mondja el” – nyomatékosította Nicuşor Dan.