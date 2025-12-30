Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében – erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Floridában.

Az amerikai–orosz csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a békemegállapodás „közel van” Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés” fennmarad.

Az elnök egy esetleges kijevi úttal kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre nem tervezi, de az ukrán államfőnek felajánlotta a lehetőséget. Donald Trump arról is beszélt, hogy a kelet-ukrajnai Donbász régió helyzete egyike a fennmaradó kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. „Természetesen ez egyike a nagy ügyeknek” – fogalmazott.

Az amerikai elnök a vasárnap korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, hogy az két órán keresztül tartott, „nagyszerű” volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a 20 pontra szűkített béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán–amerikai biztonsági garanciákat illetően százszázalékos az egyetértés. Szavai szerint az ukrán–európai–amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés.

Hozzátette, hogy a következő hetekben az amerikai és ukrán delegációk tovább tárgyalnak, hogy véglegesítsék a megállapodást.

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy Donald Trump még januárban vendégül láthatja az ukrán és az európai felet is további tárgyalásra, akár Washingtonban.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy egy kidolgozott és elfogadott békemegállapodás bármely eleméről szükségessé válhat egy népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön.

Donald Trump a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy Volodimir Zelenszkijjel közösen telefonon számoltak be európai vezetőknek tárgyalásuk eredményéről, amelyen részt vett a francia, a lengyel és a finn elnök, az olasz, a brit, a német és a norvég miniszterelnök, a NATO főtitkára, valamint az Európai Bizottság elnöke.

Egy végleges békemegállapodás az amerikai elnök szavai szerint „néhány héten belül” létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte, hogy amennyiben rosszul halad a folyamat, nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyezség, ami szerinte „szégyen lenne”.

Donald Trump szerint a tárgyalások a végső szakaszban járnak – de ha nem lesz megegyezés, sokáig eltarthat a háború. Ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy gyorsan haladnak a megbeszélések, amit megalapoz az is, hogy – szavai szerint – „az ukrán emberek a háború végét akarják, az orosz emberek a háború végét akarják, és két vezetőjük is le akarja zárni a háborút”. Donald Trump a tárgyalási folyamatot „összetettnek” minősítette, de nem annyira, hogy ne lehetne megoldani.

Az amerikai elnök közölte, hogy miután felálltak a tárgyalóasztaltól, ismét telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol a legutóbbi orosz légitámadásról Kijev ellen, Donald Trump úgy válaszolt, hogy tudomása szerint Ukrajna is végrehajtott néhány erőteljes támadást Oroszország ellen. Megjegyezte, hogy számára ez elfogadható, hiszen a két fél háborúban áll egymással. Ennek lezárása a cél – hangoztatta.

Volodimir Zelenszkij megérkezésekor köszönetet mondott Donald Trumpnak, és azt hangoztatta, hogy az elmúlt egy hónapban sikerült előrehaladást elérni a háború lezárása felé vezető úton. Részletek említése nélkül megerősítette, hogy beszélnek majd a területi engedmények kérdéséről. Hozzátette, hogy az a húszpontos tervezet, amelyet szeretne megvitatni az amerikai elnökkel, „90 százalékban” a két ország tárgyalódelegációjának közös munkája nyomán jött létre.

A tárgyalóteremben készült felvételek szerint a Donald Trump vezette amerikai tárgyalódelegációnak tagja Jared Kushner és Steve Witkoff, akik az elmúlt hetekben az elnök megbízottjaiként tárgyaltak az ukrán és az orosz küldöttségekkel. Amerikai oldalon ott ült az asztalnál Marco Rubio külügy-, Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Daniel Caine tábornok, az amerikai hadsereg vezérkarának főnöke, Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Stephen Miller elnöki politikai tanácsadó.

Ukrán oldalon többek mellett Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló, az ukrán nemzetbiztonsági bizottság elnöke, korábbi védelmi miniszter ült Volodimir Zelenszkij mellett.