JanuÃ¡r 6-Ã¡n, kedden rajtol a tÃ©li szezon SugÃ¡sfÃ¼rdÅ‘n: sok mestersÃ©ges Ã©s nÃ©mi termÃ©szetes hÃ³val sikerÃ¼lt hasznÃ¡lhatÃ³vÃ¡ tenni a kisebbik sÃpÃ¡lyÃ¡t, Ãgy a vakÃ¡ciÃ³ utolsÃ³ elÅ‘tti napjÃ¡n megindÃtjÃ¡k a felvonÃ³t is rajta.
Ã‰s mindjÃ¡rt Ã¼nnepi Ã³rarenddel: kedden Ã©s szerdÃ¡n, az Ã¡llami szabadnapokon reggel kilenctÅ‘l este kilencig lehet sÃzni, hÃ³deszkÃ¡zni a 250 mÃ©teres lejtÅ‘n; csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n Ã©s pÃ©nteken hÃ©tkÃ¶znapi (dÃ©lutÃ¡ni) program lesz, hÃ©tvÃ©gÃ©n ismÃ©t egÃ©sz napos. Ha pedig a kÃ¶vetkezÅ‘ idÅ‘szakban tÃ¶bbet havazik, mint esik, a nagyobbik pÃ¡lyÃ¡t is megnyitjÃ¡k â€“ tudatta Bodor LorÃ¡nd, a Sepsi RekreatÃv igazgatÃ³ja. A parkolÃ¡shoz bankkÃ¡rtyÃ¡t, a sÃbÃ©rlet vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡hoz kÃ©szpÃ©nzt kell vinni.
