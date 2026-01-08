1. Az ukrán társadalom egyre inkább belefárad a háborúba és a néhány naponta történő orosz támadásokba. Az emberi élőerő toborzásának csökkenése fokozatosan fog gondokat jelenteni. Az EU által Ukrajnának adott újabb hitel nagyjából másfél évre megoldja a pénzügyi gondokat, de utána már nincs terv, vagyis a logika azt diktálja, hogy még azelőtt kell megegyezni, mielőtt kezd elfogyni a pénz.

2. Az orosz társadalom is kezd belefáradni a háborúba, csak másként, mint az ukrán. Az évek óta tartó magas infláció és a gazdaság strukturális problémái stresszközeli állapotba hajtották az orosz gazdaságot, a Putyin rendszere által hirdetett patriotikus eredmények már nem hozzák lázba a lakosságot, mint a Krím félsziget megszállása idején vagy mint a háború elején. A többség inkább lezárná a konfliktust, akár annak az árán is, hogy Moszkva még nem érte el a katonai céljait. És miután a gazdaság fokozatosan fordul recesszióba, a közhangulat drasztikus megváltozását valószínűleg a hatalom sem akarja megvárni.

3. Az Egyesült Államokban ősszel időközi választásokra kerül sor, és miután Donald Trump választási kampányának az egyik központi ígérete volt az orosz–ukrán háború megállítása, az amerikai elnök fokozottan próbál majd minden tőle telhetőt megtenni ennek érdekében. Kiszállni már nem tud, ahhoz túl késő. 2025 végére Trump népszerűsége második elnöksége eddigi mélypontját érte el: a Gallup mérései szerint támogatottsága jelenleg 36 százalékon áll, miközben az elutasítottsága 60 százalékra emelkedett. A háború lezárása nagy adut jelentene Trumpnak a félidős választások előtt, vagyis Washington várhatóan még inkább sürgetni fogja a tárgyalások eredményes lezárását.

4. Miközben a 2024-es amerikai elnökválasztások inkább a háború lezárása ellen hatottak – az oroszok mindenképp meg akarták várni azt, hogy mi történik, ha a demokrata vezetés helyett republikánusok kerülnek hatalomra –, addig a 2026-os amerikai félidős választások pont ellenkező hatással lehetnek a háború alakulására. Jelenleg a republikánus párté a többség a Kongresszus alsó- és felsőházában. A félidős választásokat követően, a jelenlegi felméréseket tekintve, ez jó eséllyel változni fog, és Moszkva sokkal kevésbé bízhat majd a demokraták kompromisszumkészségében, vagyis Vlagyi­mir Putyin vélhetően ki akarja majd használni az időt, hogy a körülményekhez képest kedvezőbb feltételekkel szálljon ki a háborúból, amíg Trump ellenőrzi az amerikai Kongresszust.

Anton Bendarzsevszkij

(A szerző biztonságpolitikai elemző, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója)