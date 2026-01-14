Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SepsiszentgyörgyBiztonságos környezetben ­fogadják a hajléktalanokat

2026. január 14., szerda, Közélet

Az idei tél leghidegebb reggelén, tegnap huszonhét rászoruló ébredt a sepsiszentgyörgyi éjjeli menedékhelyen. A létesítményt működtető Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezetének munkatársai és önkéntesei a hét minden napján gondoskodnak ellátásukról. 

    Szeretetvendégségen fogadták a vártemplom imatermében a hajléktalanokat. Fotó: Facebook / Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgy

A Csíki negyedi hajléktalanszállónak naponta rendszerint huszonnyolc-harminc látogatója van, Székely Róbert intézményvezető és munkatársai mindannyiukat jól ismerik. Lapunk érdeklődésére elhangzott, csak egy olyan emberről tudnak, aki – bár vannak hozzátartozói – kint, a városban éjszakázik, az illető betegsége okán hárítja el a lehetőséget, hogy legalább az éjszakákat védett helyen töltse. Ittas állapotban lévőket továbbra sem fogadnak a hajléktalanszállón, aki ezt a szabályt nem tartja be, az rendszerint elhagyott helyeken húzza meg a városban magát, a szeretetszolgálat munkatársai azonban róluk is tudják, hol tartózkodnak olyankor – fejtette ki Székely Róbert. Elmondta, jó az együttműködésük a helyi rendőrséggel, mentőszolgálattal, munkatársaik minden esetben jelzik, amennyiben hajléktalannal van dolguk. 

A rászorulók a hideg időszakban a nappali melegedőt is használhatják, azonban naponta két alkalommal, reggel, illetve délután egy-két órára ilyenkor is el kell hagyniuk a létesítményt. Kivételt csak a betegek képeznek – tudtuk meg. A szálló biztonságos környezetet, alapvető szolgáltatásokat kínál a betérőknek: a napi háromszori étkezés mellett biztosítják az alvás és pihenés, a tisztálkodás, mosás lehetőségét, a szociális munkások a szükséges ügyintézésben segítenek, de mentálhigiénés szakemberek is foglalkoznak az ellátottakkal. Emellett a nappali foglalkoztatóban a szocializációt, közösségépítést segítő tevékenységeket is szerveznek számukra. A máltás önkéntesek hétvégeken felváltva teljesítenek szolgálatot napközben, hogy a rászorulóknak ne kelljen a hidegben kint maradniuk az utcán. 

Székely Róbert korábban lapunknak jelezte, arra törekszenek, hogy az ellátottaknak a reggeli és ebéd mellett időnként meleg vacsorát szolgáljanak fel. Utóbbi biztosítására továbbra is támogatókat keresnek. Felhívásukhoz az unitárius egyház, a Gondviselés Segélyszervezet, a református nőszövetség és egy baráti társaság is csatlakozott, így jelenleg szerdánként meleg vacsorát kapnak a hajléktalanok. A 0735 226 690-es telefonszámon továbbra is várják azok jelentkezését, akik alkalmanként 30–35 adagnyi meleg vacsorát elkészítenének, esetleg anyagiakkal segítenének, élelmiszert biztosítanának egy-egy meleg vacsorához. 

