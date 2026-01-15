Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kranc – Kranz

2026. január 15., csütörtök

Hozzávalók. A piskótához: 6 tojás, 15 dkg cukor, 10 evőkanál víz, 20 dkg liszt, 15 dkg darált dió, 1 tasak sütőpor, csipetnyi só; a krémhez: 4 tojás, 30 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 30 dkg vaj; a kranzhoz: 15 dkg cukor, 15 dkg dió.

Elkészítése. A piskótához a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjékből kemény habot verünk, a sárgájákat egy keverőtálba tesszük. A sárgájákhoz hozzáadjuk a cukrot, kemény habbá kavarjuk, közben kanalanként belekeverjük a vizet is. Ezután belekeverjük a sütőport, 2–3 részletben a darált diót, majd kanalanként felváltva lazán belekeverjük a megszitált lisztet és a tojásfehérjehabot. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben 25–30 perc alatt megsütjük. Ha megsült a piskóta, rácsra borítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Ezalatt elkészítjük a krémet. Ehhez az egész tojásokat a cukorral és a vaníliás cukorral lassú tűzön folyamatosan kavargatva sűrű péppé főzzük, majd többször átkavarva lehűtjük. A vajat habosra kavarjuk, majd összevegyítjük a tojásos péppel – felhasználásig félretesszük. A kranchoz szép világosra pergeljük (karamellizáljuk) a cukrot, belekeverjük a durvára vágott diót, majd a masszát szilikonlapra terítjük. Ha megkötött és kihűlt, nagyobb darabokra törve késes aprítóba tesszük, és apróra zúzzuk. Felhasználásig ezt is félretesszük.

A már kihűlt piskótát lapjára kettévágjuk, az alsó felét megkenjük a krém kétharmadával, majd befödjük a felső felével, rákenjük a maradék krémet, és gazdagon megszórjuk a finomra zúzott kranccal. A süteményt egy éjszakán át hűtőben pihentetjük, majd hosszúkás szeletekre vágjuk.

A különlegesen finom süteményt ünnepi alkalmakkor vagy vendégváróként tesszük az asztalra.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 2 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

2026-01-15: Család - :

Sorsok (Személyes)

Mindannyian egyediek vagyunk, ez megkérdőjelezhetetlen tény. Ahányan vagyunk, annyiféle érték, terv, cél és annyiféle szükséglet mentén igyekszünk megteremteni saját boldogulásunkat. Egyéni tulajdonságok, adottságok és keretek által igyekszünk meghatározni személyes mivoltunkat, illetve adódó lehetőségeinkkel és egyedi alternatívák között alakítjuk életünk folyását.
