Hozzávalók. A piskótához: 6 tojás, 15 dkg cukor, 10 evőkanál víz, 20 dkg liszt, 15 dkg darált dió, 1 tasak sütőpor, csipetnyi só; a krémhez: 4 tojás, 30 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 30 dkg vaj; a kranzhoz: 15 dkg cukor, 15 dkg dió.
Elkészítése. A piskótához a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjékből kemény habot verünk, a sárgájákat egy keverőtálba tesszük. A sárgájákhoz hozzáadjuk a cukrot, kemény habbá kavarjuk, közben kanalanként belekeverjük a vizet is. Ezután belekeverjük a sütőport, 2–3 részletben a darált diót, majd kanalanként felváltva lazán belekeverjük a megszitált lisztet és a tojásfehérjehabot. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben 25–30 perc alatt megsütjük. Ha megsült a piskóta, rácsra borítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.
Ezalatt elkészítjük a krémet. Ehhez az egész tojásokat a cukorral és a vaníliás cukorral lassú tűzön folyamatosan kavargatva sűrű péppé főzzük, majd többször átkavarva lehűtjük. A vajat habosra kavarjuk, majd összevegyítjük a tojásos péppel – felhasználásig félretesszük. A kranchoz szép világosra pergeljük (karamellizáljuk) a cukrot, belekeverjük a durvára vágott diót, majd a masszát szilikonlapra terítjük. Ha megkötött és kihűlt, nagyobb darabokra törve késes aprítóba tesszük, és apróra zúzzuk. Felhasználásig ezt is félretesszük.
A már kihűlt piskótát lapjára kettévágjuk, az alsó felét megkenjük a krém kétharmadával, majd befödjük a felső felével, rákenjük a maradék krémet, és gazdagon megszórjuk a finomra zúzott kranccal. A süteményt egy éjszakán át hűtőben pihentetjük, majd hosszúkás szeletekre vágjuk.
A különlegesen finom süteményt ünnepi alkalmakkor vagy vendégváróként tesszük az asztalra.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő: 2 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
