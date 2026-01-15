Elkészítése. A piskótához a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjékből kemény habot verünk, a sárgájákat egy keverőtálba tesszük. A sárgájákhoz hozzáadjuk a cukrot, kemény habbá kavarjuk, közben kanalanként belekeverjük a vizet is. Ezután belekeverjük a sütőport, 2–3 részletben a darált diót, majd kanalanként felváltva lazán belekeverjük a megszitált lisztet és a tojásfehérjehabot. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben 25–30 perc alatt megsütjük. Ha megsült a piskóta, rácsra borítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Ezalatt elkészítjük a krémet. Ehhez az egész tojásokat a cukorral és a vaníliás cukorral lassú tűzön folyamatosan kavargatva sűrű péppé főzzük, majd többször átkavarva lehűtjük. A vajat habosra kavarjuk, majd összevegyítjük a tojásos péppel – felhasználásig félretesszük. A kranchoz szép világosra pergeljük (karamellizáljuk) a cukrot, belekeverjük a durvára vágott diót, majd a masszát szilikonlapra terítjük. Ha megkötött és kihűlt, nagyobb darabokra törve késes aprítóba tesszük, és apróra zúzzuk. Felhasználásig ezt is félretesszük.

A már kihűlt piskótát lapjára kettévágjuk, az alsó felét megkenjük a krém kétharmadával, majd befödjük a felső felével, rákenjük a maradék krémet, és gazdagon megszórjuk a finomra zúzott kranccal. A süteményt egy éjszakán át hűtőben pihentetjük, majd hosszúkás szeletekre vágjuk.

A különlegesen finom süteményt ünnepi alkalmakkor vagy vendégváróként tesszük az asztalra.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 2 óra

