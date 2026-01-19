A Háromszéki Ágyúsok szombaton mindhárom játékrészt megnyerve 4–1-re diadalmaskodtak az újonc Bukaresti Red Hawks vendégeként a bajnokság felsőházában, így Kertész Zoltán legénysége közelebb került a négyes döntőbe jutás felé. A narancs-kék mezesek kedden 18.30-tól az Erste Ligában éllovas Brassói Corona ellen játszanak a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

A Berceni Arénában szoros küzdelmet hozott az első harmad, a háromszéki csapatnak csak a 9. percben sikerült megtörnie a jeget, ráadásul ekkor 25 másodperc alatt kétszer is betalált. Előbb Markus Magnusson átadása után Gecse Olivér védhetetlenül a hálóba továbbított, nem sokkal később Róth Zoltán korongszerzést követően növelte az előnyt. A bukaresti gárda megrázta magát, ezáltal a 16. percben szépített, Nicolas Hinz egyéni akció végén ütötte a pakkot a ketrecbe (1–2).

A második felvonásban a vendégeknél a bemelegítés során megsérült László Arnold helyére Béres Szilárd érkezett a kapuba. Ezúttal a narancs-kék mezesek akarata érvényesült, akik sorra alakították ki a helyzeteket, viszont a házigazdáktól Mag Örs bravúrosan védett. A játékrész a kiállításokról szólt, ellenben egyik alakulat sem értékesítette az adódó létszámfölényeket. Végül a szünet előtt a Red Hawks figyelmetlenségét kihasználva a Háromszéki Ágyúsok ismét beköszöntek: a 38. percben Antal László indításából Antal Előd iratkozott a gólszerzők közé (1–3).

A zárószakasz kiegyenlített volt, majd az 53. percben Kertész Zoltán legénysége eldöntötte a mérkőzést, az előkészítő szerepében újfent Antal László jeleskedett, míg a befejezést Gecse Olivér vállalta magára (1–4). A hátralévő időben emberhátrányok nehezítették a székelyföldi együttes feladatát, azonban a védelme és a hálóőre állta a sarat, így sorozatban harmadszor múlta felül fővárosi riválisát, ezzel a győzelemmel pedig újabb lépést tett a négyes döntőbe jutás felé.

Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok 1–4 (gólszerzők: Nicolas Hinz 16., illetve Gecse Olivér 9., 53., Róth Zoltán 9., Antal Előd 38.). (miska)