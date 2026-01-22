Nincs romániai ­áldozat

A minisztérium tegnapi közleményében rámutatott, egy román állampolgár sem kért konzuli segítséget a barcelonai nagykövetségen vagy a sürgősségi számokon a történtek után. A külképviselet munkatársai folyamatosan kapcsolatban állnak a spanyol hatóságokkal - tették hozzá. Kedd este vasúti baleset történt Spanyolország északkeleti részében, Katalóniában: egy szerelvény nekiütközött a sínekre omlott támfal romjainak. Az ütközésben egy személy - a mozdonyvezető - meghalt, négyen súlyosan megsérültek. Az országos vasúttársaság (Adif) igazgatója szerint a régióban tomboló vihar okozta a támfal leomlását. Néhány nap leforgása alatt ez a második vonatbaleset Spanyolországban. Vasárnap két gyorsvonat ütközött össze, a szerencsétlenségben 42 ember vesztette életét.

A román külügyminisztérium szerint lapzártáig nem érkezett hír arról, hogy román állampolgárságú sérültjei is lennének a katalóniai vasúti balesetnek.

