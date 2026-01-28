Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
JégkorongFordulatos mérkőzésen ­nyertek Csíkszeredában

2026. január 28., szerda, Sport

A Háromszéki Ágyúsok tegnap látványos és gólgazdag találkozón 5–4-re diadalmaskodtak a Csíkszeredai Sportklub otthonában a bajnokság felsőházában, így bravúros győzelmükkel ideiglenesen a táblázat második helyére léptek. A narancs-kék mezesek pénteken 18.30-tól ismét összecsapnak a Hargita megyei csapattal, ezúttal a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A háromszéki együttes bátran kezdett a Vákár Lajos Műjégpályán, ennek köszönhetően a 6. percben előnybe került: Szőcs Zalán korongszerzés után védhetetlenül a hálóba továbbított (0–1). A tapasztalt csíkszeredai alakulat a 12. percben egyenlített, Nicholas Ritchie takarásból leadott lövése a ketrecben kötött ki (1–1). A folytatásban a házigazdák csatára, Fodor Csanád eltrafálta a kapuvasat, majd a vendégek az első harmad végén létszámfölényben rohamozhattak, viszont nem éltek a lehetőséggel.

Kertész Zoltán legénysége remekül indította a második játékrészt, ellenfele figyelmetlenségét kihasználva Markus Magnusson lecsapott az elhagyott pakkra és a kapuba csúsztatott (1–2). A felvonás derekán a rivális újfent egyenlített, a 31. percben Péter Balázs kilőtte a jobb felső sarkot, ráadásul a narancs-kék mezesek kisvártatva ismét betaláltak, Lukas Žukauskas palánkról visszavágódó kísérletét követően Nagy Tamás nem hibázott (2–3). A Háromszéki Ágyúsok a szünethez közeledve értékesítettek egy késleltetett kiállítást, Antal László passzából Gecse Olivér is beköszönt (2–4). A Sportklub 14 másodperccel a dudaszó előtt csökkentette a különbséget, ekkor Salló Alpár iratkozott a gólszerzők közé (3–4).

A zárószakaszból 57 másodperc pörgött le, amikor a Kovászna megyei gárda ellentámadásból eredményes volt: Róth Zoltán előkészítéséből Gecse Olivér másodszor is ünnepelhetett (3–5). A hazai csapat szintén kontrából válaszolt, a 44. percben Nicholas Ritchie emelt a hálóba (4–5). A hátralévő időben a háromszéki együttes hat percig emberhátrányban védekezett, aztán Péter Róbert vezetőedző időt kért és levitte kapusát. A vendégek a hajrában hősiesen állták a sarat, ugyanakkor Béres Szilárd is remek teljesítménnyel rukkolt elő, így a megérdemelt győzelmükhöz nem férhetett kétség.

Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok 4–5 (gólszerzők: Nicholas Ritchie 12., 44., Péter Balázs 31., Salló Alpár 40., illetve Szőcs Zalán 6., Markus Magnusson 22., Nagy Tamás 32., Gecse Olivér 38., 41.).

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-28
