Hétközi rangadóval folytatja bajnoki menetelését a címvédő Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a Târgoviște vendégeként lép pályára, ahol örök riválisa ellen bepótolja a decemberből elnapolt bajnokit a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójában. A TVR Sport által élőben közvetített találkozót Vlad Potra, Alexandru Nicolae és Andrei Vizitiu vezeti.

Négy nap alatt második mérkőzésére készül a nyolcszoros bajnok Sepsi-SIC, amely ma pótolja be a Târgoviște elleni, objektív okok miatt elhalasztott rangadót. Az este hétkor kezdődő meccs a két csapat ötvenharmadik összecsapása lesz: az eddigi párharcokból harminckilencet a zöld-fehérek nyertek meg, míg a Dâmbovița megyeiek mindössze tizenháromszor győzedelmeskedtek. A két örök rivális legutóbb október 10-én a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban találkozott, az odavágón a háromszéki gárda húszpontos különbséggel, 63–43-ra gyűrte le havasalföldi ellenfelét.

Zoran Mikeš együttese az élvonalbeli pontvadászat legutóbbi körében 100–33-ra kiütötte az Agronómia Bukarest alakulatát idegenben, a Târgoviște pedig a Kolozsvári U otthonában nyert 84–50-re. A Sepsi-SIC 10 győzelemmel, 2 vereséggel és 22 ponttal a tabella 3. helyéről várja a rangadót, a Cătălin Tănase edzette házigazdák pedig 8 sikerrel, 4 fiaskóval és 20 ponttal a rangsor 5. pozícióját foglalják el. Sepsiszentgyörgyi szempontból nagy tétje van a mérkőzésnek: amennyiben a zöld-fehérek diadalmaskodnak, valószínűleg az élen zárják a Nemzeti Liga 2025–2026-os kiírásának alapszakaszát.