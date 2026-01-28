Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabda, Nemzeti LigaTârgoviște vendégeként játszik rangadót a Sepsi-SIC

2026. január 28., szerda, Sport

Hétközi rangadóval folytatja bajnoki menetelését a címvédő Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a Târgoviște vendégeként lép pályára, ahol örök riválisa ellen bepótolja a decemberből elnapolt bajnokit a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójában. A TVR Sport által élőben közvetített találkozót Vlad Potra, Alexandru Nicolae és Andrei Vizitiu vezeti.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Négy nap alatt második mérkőzésére készül a nyolcszoros bajnok Sepsi-SIC, amely ma pótolja be a Târgoviște elleni, objektív okok miatt elhalasztott rangadót. Az este hétkor kezdődő meccs a két csapat ötvenharmadik összecsapása lesz: az eddigi párharcokból harminckilencet a zöld-fehérek nyertek meg, míg a Dâmbovița megyeiek mindössze tizenháromszor győzedelmeskedtek. A két örök rivális legutóbb október 10-én a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban találkozott, az odavágón a háromszéki gárda húszpontos különbséggel, 63–43-ra gyűrte le havasalföldi ellenfelét.

Zoran Mikeš együttese az élvonalbeli pontvadászat legutóbbi körében 100–33-ra kiütötte az Agronómia Bukarest alakulatát idegenben, a Târgoviște pedig a Kolozsvári U otthonában nyert 84–50-re. A Sepsi-SIC 10 győzelemmel, 2 vereséggel és 22 ponttal a tabella 3. helyéről várja a rangadót, a Cătălin Tănase edzette házigazdák pedig 8 sikerrel, 4 fiaskóval és 20 ponttal a rangsor 5. pozícióját foglalják el. Sepsiszentgyörgyi szempontból nagy tétje van a mérkőzésnek: amennyiben a zöld-fehérek diadalmaskodnak, valószínűleg az élen zárják a Nemzeti Liga 2025–2026-os kiírásának alapszakaszát.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-28 08:00
