Hétközi rangadóval folytatja bajnoki menetelését a címvédő Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a Târgoviște vendégeként lép pályára, ahol örök riválisa ellen bepótolja a decemberből elnapolt bajnokit a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójában. A TVR Sport által élőben közvetített találkozót Vlad Potra, Alexandru Nicolae és Andrei Vizitiu vezeti.
Négy nap alatt második mérkőzésére készül a nyolcszoros bajnok Sepsi-SIC, amely ma pótolja be a Târgoviște elleni, objektív okok miatt elhalasztott rangadót. Az este hétkor kezdődő meccs a két csapat ötvenharmadik összecsapása lesz: az eddigi párharcokból harminckilencet a zöld-fehérek nyertek meg, míg a Dâmbovița megyeiek mindössze tizenháromszor győzedelmeskedtek. A két örök rivális legutóbb október 10-én a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban találkozott, az odavágón a háromszéki gárda húszpontos különbséggel, 63–43-ra gyűrte le havasalföldi ellenfelét.
Zoran Mikeš együttese az élvonalbeli pontvadászat legutóbbi körében 100–33-ra kiütötte az Agronómia Bukarest alakulatát idegenben, a Târgoviște pedig a Kolozsvári U otthonában nyert 84–50-re. A Sepsi-SIC 10 győzelemmel, 2 vereséggel és 22 ponttal a tabella 3. helyéről várja a rangadót, a Cătălin Tănase edzette házigazdák pedig 8 sikerrel, 4 fiaskóval és 20 ponttal a rangsor 5. pozícióját foglalják el. Sepsiszentgyörgyi szempontból nagy tétje van a mérkőzésnek: amennyiben a zöld-fehérek diadalmaskodnak, valószínűleg az élen zárják a Nemzeti Liga 2025–2026-os kiírásának alapszakaszát.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.