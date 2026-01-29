A 2026-os ökumenikus imahét alapgondolatát az ősi Örmény Apostoli Egyház keresztény vezetői ajánlották a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. A Kr. u. 1. században alapított, egyik legrégebbi közösség sok megpróbáltatást és szenvedést átélt egyház. A legtragikusabb ezek közül az örmény népirtás volt, amikor az első világháború idején mintegy 1,5 millió örményt öltek meg. Jóllehet Örményországban már a Kr. u. IV. század legelején államvallássá nyilvánították a Krisztust követők közösségét, mégis történelme során mártírjainak sokasága tette hitüket még a kívülállók szemében is hitelessé.

Az igeszakasz, melyre az idei ökumenikus imahét épült, Pál apostolnak az Efézusban élő gyülekezethez írt levelének a 4. fejezetéből való, mely az Egyház hivatásának lényegét foglalja magában: az egység a keresztyén hivatásunk alapja, hogy sokszínűségünk közepette is visszatükrözzük Krisztusban való életünk harmonikus egy voltát. „Ez az isteni egység áll küldetésünk középpontjában, Jézus Krisztus mély szeretete tartja fenn, aki egységes célt tűzött elénk. Amint Pál apostol az Efézusi levélben kijelenti: Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is (Ef 4,4). A kereszténység túlnő a kulturális és nemzeti határokon, hitben és reményben egyesíti a híveket a világon” – olvashatjuk az ökumenikus imahét programfüzetében.

Ezt a hitben és reménységben való egységet érezhettük át az idei ökumenikus imatizeden is. Az újbóli találkozás örömével és nagy lelkesedéssel könyörögtünk együtt, és közös énekszóval dicsértük Istent az ő kegyelméért és szeretetéért, melyet nemcsak a személyes életünkben, hanem közösségeink életében is megtapasztalhatunk.

Pénteken a Szent Benedek római katolikus templomban Bancea Mátyás Dániel református lelkész, szombaton a szemerjai református templomban Márkus András római katolikus plebános, vasárnap pedig az unitárius templomban Sánta Pál római katolikus segédlelkész hirdette Isten igéjét. Hétfőn a Szent Gellért római katolikus templomban gyűltünk össze meghallgatni Péterfi Ágnes unitárius lelkész bizonyságtételét szeretetről, türelemről és szelídségről, kedden a Gyöngyvirág utcai református templomban Takó István a békesség fontosságát hangsúlyozta, szerdán az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész az Ef 4,4 igevers alapján tanította az egybegyűlteket. Csütörtökön a Krisztus Király római katolikus templom adott helyet az alkalomnak, ahol Dénes Előd református lelkész esperes szólta Isten igéjét, pénteken a református Vártemplomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész igehirdetését hallgathattuk meg. Szombaton a Szent József római katolikus templomban alulírott buzdította a híveket Isten ajándékainak észrevételére és az azokkal való élésre, vasárnap pedig Zelenák József evangélikus lelkész esperes zárta az imatizedet a belvárosi református templomban.

Az előző évekhez hasonlóan a perselyezés idén is karitatív célt szolgált. Az összegyűlt adományokat Kerezsi Tündének és családjának ajánlották fel a gyülekezetek, aki 2020-ban került nehéz helyzetbe, mikor mellrákkal és csontáttéttel diagnosztizálták Kolozsváron. 2024-ben férjét is elveszítette. Azóta folyamatosan küzd a gyógyulásért és igyekszik nevelni 12 és 6 éves kislányait. Édesanyja, illetve két gondozó segít rajta naponta. Hisszük, hogy az adakozásból begyűlt pénzösszeg egy kis megkönnyebbülést hoz számukra, ugyanakkor kérjük Istent, hogy mindazokat, akik jó szívvel és önzetlenül adakoztak, áldja meg gazdagon.

Az ökumenikus programfüzet előszavában ezt olvashatjuk: „Az ökumenikus imahét különleges ajándék a Krisztus-hívők számára a Benne való egység átélésére. Újra rácsodálkozhatunk arra az örvendetes tényre, hogy sokkal több az, ami mindnyájunkat egybekapcsol, egy szent közösséggé formál, mint az, ami különbözik hitünk megélésében és gyakorlatában. Testvéri összetartozásunk megjelenítése hitelességünk záloga is, „hogy elhiggye a világ”, valóban Krisztuséi vagyunk. A mindnyájunkban munkálkodó Szentlélek tegye áldottá imaheti istentiszteleteinket, közös imaalkalmainkat, és a testvéri találkozás erősítse Krisztusban való feladhatatlan egységünket, összetartozásunkat. Hiszen egy test tagjai vagyunk a Szentlélek által és a feltámadt Jézus Krisztusba vetett reményünk nem csal meg minket.”

A testvériség és együvé tartozás érzése valóban átjárt bennünket ebben az évben is. Bár a világban sokszor zűrzavar van, és a mindennapjainkat a rohanás és a békétlenség hatja át, bízunk benne, hogy a Krisztus testéhez tartozó tagok kis lépésekben, apró gyertyalángokként képesek másoknak is átadni azt a békét és szeretetet, amit maga Isten táplál a szívünkbe. Ezért imádkoztunk, és ezért imádkozunk szüntelen!

Marosi Tünde