Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényét az erdélyi irodalom egyik valódi gyöngyszemeként ajánlom: olyan műként, amely egyszerre mélyen helyhez kötött és egyetemes érvényű. Ez az a regény, amelynek valóban megéreztem a súlyát.

Egyetemistaként volt alkalmam személyesen találkozni Szilágyi Istvánnal. Nem a „nagy író” szerepét játszó embert ismertem meg benne, hanem egy visszafogott, szinte szemérmesen figyelő embert, akinek minden szava mögött ott volt a felelősség és a kimondás nehézsége. Ez a találkozás utólag segített megérteni a regény világát is: azt a csendes, belső feszültségekkel teli közeget, ahol a drámák nem kiáltásokban, hanem hallgatásokban zajlanak.

A Kő hull apadó kútba a bűn és a bűnhődés témáját tipikusan erdélyi módon közelíti meg. Itt a bűn nem jogi vagy látványos tett, hanem erkölcsi elmozdulás, elhallgatás, mulasztás. A bűnhődés sem külső ítélet formájában érkezik, hanem belső teherként, amely generációkon, közösségeken ível át. Ez az erdélyi tapasztalat: együtt élni a múlttal, a kimondatlan vétkekkel, és viselni azok következményeit anélkül, hogy feloldozás ígérete könnyen megadatna.

A regény legfontosabb erkölcsi tanítása számomra az, hogy az ember nem vonhatja ki magát a felelősség alól – még akkor sem, ha hallgat, sodródik vagy csak elszenvedi az eseményeket. Szilágyi István műve arra tanít, hogy a lelkiismeret munkája lassú, kérlelhetetlen, és hogy az igazi bűnhődés gyakran belül zajlik. Éppen ezért tartom ezt a regényt az erdélyi irodalom egyik legmélyebb, legmaradandóbb alkotásának.

Dénes Katinka