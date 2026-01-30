A tavaly év végén megemelt helyi adók csökkentését kéri a Kovászna megyei önkormányzatoktól az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) háromszéki szervezete. Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csíkszereda után Székelyudvarhelyen is utcai tiltakozásra készülnek.

Az EMSZ háromszéki szervezete a térség polgármestereihez és önkormányzati képviselőihez intézett felhívásában felidézi, hogy az előző kormány döntései nehéz gazdasági helyzetbe hozták Romániát, és a hatalmas költségvetési hiány negatív hatásainak mérséklésében mindenkinek részt kellett vállalnia. Megállapítja azonban: miközben a jelenlegi, Ilie Bolojan vezette kabinet azt mondta, hogy az adók emelésével egy időben az állam kiadásait is csökkentik, utóbbi nem történt meg. Az állampolgárok és vállalkozások adóterhei ellenben drasztikusan nőttek, és az EMSZ szerint nem lehet magukra hagyni az állampolgárokat és vállalkozásokat. „Jól ismerjük városaink és falvaink lakóinak, valamint vállalkozásainak anyagi helyzetét, így azt is tudjuk, hogy ezek a drágulások jelentős megpróbáltatásokat eredményeztek” – áll a felhívásban. Eszerint „az egyre reménytelenebbnek tűnő gazdasági helyzet” komoly feszültségeket okoz a társadalomban.

Az EMSZ háromszéki szervezete leszögezi: az önkormányzati döntéshozóknak és a politikai képviseletnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lakosság terhei csökkenjenek. Ezért arra kérik a polgármestereket, önkormányzati képviselőket: módosítsák a helyi adókról és illetékekről hozott tavaly év végi döntéseiket, és minden adónemben térjenek vissza a törvény által megengedett minimális szintre. „Sepsiszentgyörgy példája is azt bizonyítja, hogy ennek a lehetőségnek adottak a törvényes feltételei” – írják felhívásukban.

Az EMSZ emellett közös nyomásgyakorlást is javasolt annak érdekében, hogy a kormány gondolja újra adópolitikáját.

Székelyföldön ez év eleje óta forrnak az indulatok a bukaresti utasításra megemelt helyi adók miatt.