A magyar női vízilabda-válogatott a várakozásnak megfelelően fölényesen, 22–6-ra nyert vasárnap az izraeli csapat ellen, ezzel elődöntőbe jutott a funchali Európa-bajnokságon, ahol ma 19.15-től a görög együttessel küzd a fináléba jutásért.
A tavaly vb-ezüstérmes magyar gárda az első szakaszban 9–7-re múlta felül az olimpiai bajnok spanyolokat, 28–3-ra a románokat és 28–4-re a portugálokat, így három pontot vitt magával a középdöntőbe, ahol a címvédő hollandoktól nagy küzdelemben 5–4-re kikapott.
Izrael ellen az első támadásnál vezetéshez jutott a magyar alakulat, ekkor Keszthelyi Rita lőtt pontosan, aztán egy ejtéssel egyenlített a rivális. Nem sokkal később Keszthelyi labdát szerzett és eredményesen fejezte be az akciót, míg előnyben Rybanska Natasa bombázott a kapuba. Két gyors góllal egyenlített az izraeli csapat, Aubéli Tekla hamar válaszolt, Keszthelyi már a harmadik találatát jegyezte, viszont a szünet előtt emberelőnyben faragott hátrányából az ellenfél (5–4).
A második negyed izraeli góllal indult, Neszmély Boglárka helyére Golopencza Szonja érkezett a ketrecbe. Faragó Kamilla újfent a magyarokat juttatta előnyhöz, majd lefordulásnál Tiba Panna továbbított a hálóba, Garda Krisztina pedig ötméterest értékesített. Vályi Vanda kapásszélről lőtt határozottan, illetve Dömsödi Dalma közelről húzta be a labdát (10–5).
A nagyszünet után Rybanska volt eredményes, aki a következő támadásnál azonnal ismételt, aztán Szilágyi Dorottya és Sümegi Nóra is kihasznált egy fórt. Miya Tirosh bal oldali lövése talált váratlanul utat a magyar hálóba, Tiba azonban gyorsan felelt, majd Faragó célzott precízen és Hajdú Kata büntetőből nem hibázott (17–6).
Az utolsó szakaszban Hajdú lőtt közelről a kapuba, csakhamar Szilágyi is betalált a védelem rendezetlenségét kihasználva, Keszthelyi növelte tovább a fölényt, majd a hátralévő időben még Szilágyi és Tiba ötméteresből talált be. Golopencza Szonja csaknem három felvonás alatt egyetlen találatot kapott, tizennégyből 13 lehetőséget védett.
