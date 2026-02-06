Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Milánó–Cortina, 2026Két helyen is fellobban a láng

2026. február 6., péntek, Sport

Ma 21 órakor a világ egyik leghíresebb futballstadionjában, a San Siróban sorra kerülő nyitóünnepséggel hivatalosan is megkezdődik a XXV. téli olimpia, amelynek Milánó és Cortina d’Ampezzo ad otthont. Olaszországban 1956 és 2006 után harmadszor rendeznek téli játékokat, amelyet az M4 Sport, az Eurosport 1, az Eurosport 2, a TVR 1 és a TVR Sport élőben közvetít.

    Fotók: Facebook / MilanoCortina2026

Az olaszországi olimpia abban biztosan csúcsot dönt, hogy immár 16 sportág 116 versenyszámában hirdetnek győztest, és abban is különleges lesz – más szempontból nézve pedig logisztikailag óriási kihívást jelent –, hogy soha ilyen nagy távolságok nem voltak a helyszínek között.

A versenyeket négy övezetben bonyolítják le, a legnagyobb távolság, több mint 400 kilométer a milánói és a cortinai központ között van. Előbbi, a lombardiai régió fővárosa a műkorcsolya, a gyorskorcsolya, a rövidpályás gyorskorcsolya és a jégkorong otthona lesz, míg Cortinában a curlingesek, a bobosok, a szánkósok, a szkeletonosok és a női alpesi sízők, valamint a közeli Antholzban a sílövők versenyeznek. A másik két központ közül a valtellinai zónában a férfi alpesi sízők és a síalpinisták Bormióban, a hódeszkások és a szabadstílusú sízők Livignóban küzdenek az érmekért, a Fiemme-völgyben pedig a sífutás, a síugrás és az északi összetett számait bonyolítják le.

A várakozások szerint szintén rekordot dönt a résztvevő nemzetek száma. A 93 csapat között szerepel Magyarország és Románia is: előbbi öt sportágban 15 indulóval, utóbbi nyolc sportágban 29 versenyzővel képviselteti magát. A magyarok ezúttal szerényebb reményekkel teszik próbára magukat, mivel az elmúlt játékokon kiemelkedően sikeres rövidpályás gyorskorcsolyázók alaposan meggyengültek. Egyrészt az olimpiai bajnok Liu fivérek országot váltottak, másrészt az 500 méteren Európa-bajnok Jászapáti Petra a nyári felkészülés során térdszalagszakadást szenvedett.

 

 

A férfiak jégkorongtornáját a szokottnál is nagyobb érdeklődés övezi, mert az észak-amerikai profi liga (NHL) 12 év után ismét elengedte a játékosait az olimpiára. A legnagyobb figyelem viszont a 2010-ben a vancouveri játékok lesikló bajnokára, az amerikai Lindsey Vonnra irányul, aki 2024-ben több mint öt év után tért vissza és 41 évesen aranyesélyesként várta az olimpiát a kedvenc cortinai lejtőjén, csakhogy múlt héten óriásit bukott és a balesetben elszakadt a térdszalagja, ennek ellenére bejelentette, hogy rajthoz akar állni.

Curlingben már szerdán megkezdődtek, míg hódeszkában és jégkorongban csütörtökön, műkorcsolyában pedig ma rajtolnak a küzdelmek, viszont a nulladik napon még nem a versenyek lesznek a középpontban, hanem a nyitóünnepség, amelyen többek között olyan sztárok lépnek fel, mint a világhírű tenor, Andrea Bocelli vagy az ötszörös Grammy-díjas énekesnő, Mariah Carey. A legnagyobb kérdés mégis a lánggyújtók kiléte, illetve szintén különleges lesz, hogy először fog két helyen – Milánóban és Cortinában – lobogni az olimpiai láng.

