A témával Balázs Attila tanácstag hozakodott elő, jelezve, hogy nem is annyira a testületet, hanem a kórházat érinti. „Az egyik probléma az, hogy az én információim szerint a kórház halottasházában nem működik a hűtő. A másik probléma az, hogy a halottasházat működtető cég preferenciálisan hív fel temetkezési vállalkozót, a harmadik probléma, hogy úgy értettem, a halottak kiadásával is probléma szokott lenni, mert előfordul, hogy nincs, aki aláírjon. A negyedik gond, hogy úgy tudom, a cég sepsiszentgyörgyi, nincs állandó személyzete itt, így nem tudja rendesen intézni a dolgokat” – fogalmazott Balázs Attila.

Balázs Attila felvetéseire dr. Farkas Hunor tanácstag, a kórház munkatársa válaszolt. „Nem tudok arról, hogy ne működne a halottasház berendezése (ezt üzenetben dr. Szász Szabolcs tanácstagnak a kórház vezetősége is cáfolta – szerk.). Van egy törvény, hogy haláleset után milyen szakképzett személy szállíthatja akár a kórház területén belül is az elhunytat. Az igazság az, hogy régebb, ha éjszaka történt ez a dolog, akkor nincs mit tenni, az asszisztensnőkkel átvittük az elhunytat a hidegházba, mert külön személyt kellene alkalmazni, ez anyagilag sem kivitelezhető. A megoldás az volt, hogy kerestünk egy temetkezési vállalkozót, akinek erre megvan az engedélye. Az a tevékenysége, hogy ha például valaki a belgyógyászaton meghal, a holttestet átviszi a hidegházba, erre a kiírásra csak egyetlen cég jelentkezett” – mondotta Farkas Hunor, egyúttal cáfolva azt, hogy a temetkezés esetén valami preferencia lenne. „A temetkezést mindenki úgy végzi, ahogy gondolja, nincs beleszólás. Mivel ott van ez a cég – amely az elhunytak mozgatását végzi a kórházon belül –, ez adhatott okot a félreértésre. Ez nem jelenti azt, hogy a szentgyörgyi cég »megkaparintja« a holttestet – mert ilyent is hallottam –, és muszáj vele temettetni, mert ilyen nincs.”

Bokor Tibor polgármester kifejtette: hozzá is fordultak ilyen jellegű panasszal, de a maga részéről is csak cáfolni tudja a pletykákat, mivel a kórház a törvény szerint járt el, amikor a halottak mozgatása miatt engedéllyel rendelkező vállalkozót kellett felkérnie. „Szakmai előírások vannak, be kell tartani. Én is nehezményeztem, hogy miért sepsiszentgyörgyi a vállalkozó, hiszen adott esetben két-három órát is kell várni, míg Kézdivásárhelyre érkezik a cég képviselője és kinyitja a halottasházat. Én magam érintettként is tapasztaltam, hogy a halott kiadását követően az érintettek azzal a céggel intézik a temetést, amellyel óhajtják” – magyarázta az elöljáró.

A kiadás késlekedésére is érkezett a magyarázat, ahogy további részleteket osztott meg Farkas Hunor. „Az egyik előírás az, hogy a halál beálltát követően az elhunyt két órát ott kell hogy maradjon a helyszínen, vagyis a kórteremben, ez idő alatt nem nyúlunk hozzá. Az egész procedúrának az első dokumentuma a halál beálltát igazoló irat kiállítása, ezt a törvény előírása szerint 24 óra elteltével lehet csak megtenni. Tehát egynapnyi várakozásra a törvény kötelez. Olyan is történt, hogy az én ügyeletem alatt valaki elhunyt, a papírt már az utánam következő kollégának kellett kiállítania. Velem ugyan leegyezteti, de neki kell aláírnia a bizonyítványt. Ez egy ilyen furcsaság, de nincs mit tenni ellene. Az időhúzás egy másik magyarázata abból adódik, hogy olyan haláleset miatt, amely egy súlyosan beteg embernél, tehát nem hirtelen következik be, a hozzátartozók kérhetik a boncolás elmaradását. Ebben az esetben az illető kezelőorvosa is tanúsítja, hogy milyen betegségben szenvedett, majd az egész iratcsomót az orvos­igazgatónak kell a legvégén aláírnia. Így ha valaki például péntek hajnalban hal meg, a halotti bizonyítványt már eleve szombaton állítják ki, és ha a hétvégén nincs a kórházban az orvosigazgató, az egész eljárást csak hétfőn lehet véglegesíteni” – magyarázta Farkas Hunor.

Dr. Szász Szabolcs kiegészítette: amennyiben még boncolás is szükséges, a helyzet még bonyolultabbá válik, mivel azt a procedúrát egy erre szakosodott cég végzi el.