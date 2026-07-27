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Forma–1Norris nyerte a 41. futamot Mogyoródon

2026. július 27., hétfő, Sport

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte vasárnap a 41. Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ahová a hétvégén összesen 310 ezer néző látogatott ki, ami rekord a pálya történetében. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett a második helyen, a harmadik a pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője lett.

  • Lando Norris. Fotó: Facebook / F1
    Lando Norris. Fotó: Facebook / F1

A rajtot Norris és Oscar Piastri is jól elkapta, közben Charles Leclerc beragadt és többen elmentek mellette. Húsz körrel a vége előtt Norris csaknem nyolc másodperces előnnyel vezetett Piastri előtt, kettejük között Antonelli haladt, negyedikként Hamilton és ötödikként Verstappen száguldott. A Mercedes az 54. körben cserélt kereket másodszor Antonelli autóján, míg Piastri két körrel később a sebességváltó meghibásodása miatt kénytelen volt feladni a futamot. A pálya szélén parkoló McLaren miatt virtuális biztonsági autós fázist rendelt el a versenybíróság, erre reagálva az éllovas Norris, a második Hamilton és a negyedik Leclerc is a bokszba hajtott új gumikért. Verstappen autóján nem cseréltek kereket, a holland pilóta kockázatvállalása bejött, ugyanis lágy abroncsai kibírták azt a 24 kört, amit megtett rajtuk. Tíz körrel a leintés előtt így Norris, Verstappen, Anto­nelli, Hamilton, Leclerc volt az első öt sorrendje, Hamilton azonban nem tartotta be a sebességkorlátozást a bokszutcában, ezért öt másodperces időbüntetést kapott. A hétszeres vb-győztes így a végén csak ötödik lett csapattársa, a negyedikként zárt Leclerc mögött.

A világbajnokság csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban a Holland Nagydíjjal folytatódik.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-27 08:00 Cikk megjelenítése: 937 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
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