A bodoki és az aldobolyi református egyház az idei évben is sikeresen megszervezte a közös, vallásórásokat megszólító tábort július 6–10. között. Helyszínnek idén is a csernátoni Malom-kertet választottuk a hely kisugárzása, de a természet közelsége miatt is.

Táboraink célja, hogy a gyerekek észrevegyék és megéljék, hogy a természet közelsége, illetve az egymáshoz való kapcsolódás és az egymással töltött idő mennyire fontos az egészséges lelki fejlődésük szempontjából. Ezt a lélekre való figyelést minden táborban azzal segítjük, hogy nincs telefonhasználat. Ugyanakkor a tábor témáját és tartalmát is igyekszünk úgy összeállítani, hogy minden gyermek legyen megszólítva.

Idén a tábort a Mesterségem címere játék mentén rendeztük, hiszen bibliai történeteken keresztül különböző foglalkozásokra tekintettünk rá. Az első nap a ruhakészítőké volt. A Tábitáról szóló bibliai történetet dramatizálva ismertettük meg a gyerekekkel. De nemcsak a történetet ismerhették meg, hanem a kézműves-foglalkozáson kipróbálhatták a pólófestést, valamint a karkötőfonást. A második napon a kánai menyegző története ismerős volt ugyan a gyerekeknek, de annál érdekesebb volt, amikor szintén dramatikus formában a cserépkancsó mesélte el a történetet. Ezen a napon is kézműveskedtünk, hiszen agyagedényeket készítettek a gyerekek. A harmadik és negyedik napi foglalkozásokat, a szőlőmunkások és halászok munkáját kipróbálni nem sikerült, viszont a bibliai történetek fő üzenete mindannyiunknak szólt: Isten nem személyválogató, és Ő akkor is szeretettel fordul felénk, amikor mi rosszul döntünk, de belátjuk, hogy nem jól tettük.

A tábor minden reggel tornával indult, de volt zene, tánc, karaoke, játékok, számháború, külön zeneóra és közös furulyázás, közös énektanulás, s ami a legfontosabb: tengernyi jókedv. A harmadik napon Ika várához látogattunk el a közelben, ahol a tábor apraja-nagyja felmászott a toronyba.

Hálásak vagyunk a szülőknek, akik ránk bízták a gyerekeiket. Köszönettel tartozunk Kovászna Megye Tanácsának, mely minden évben támogatja programjainkat, ugyanakkor a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és mindazoknak, akik segítettek a tábor megszervezésében és lebonyolításában.

Vinczi Botond