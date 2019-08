SIC Feszt Sugásfürdőn

A csütörtök délutáni tábornyitást követően elsőként Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke tart előadást Híres mesterségem címere, önkéntes címmel a fesztiválra regisztrált önkénteseket célzó képzés keretében, majd 21 órától hajnalig tartó koncertsorozat veszi kezdetét. Pénteken László Endre (Székelyföldi Turisztikai Klaszter) veszi számba a székelyföldi turizmus lehetőségeit és kihívásait, majd önkénteseket célzó program következik: Forró Gyöngyvér előadásának témája a protokoll, míg a kampányról Porcsalmi Bálint beszél a fiataloknak. Az Agrársarokban egyebek mellett a falugazdász-hálózatot és a szakmai kiadványokat ismertetik, de kézműves sajtok és mangalicaszalonna kóstolására is alkalom adódik.

Az idei SIC Feszt családi napja változatos, igényes programokkal szólítja meg a látogatókat szombaton. Mese, játék és előadások mellett a fiatal szülőket, családokat foglalkoztató témákról is szó esik: környezettudatosságról, gyermekvállalásról és szülésről, időgazdálkodásról, gyógynövényekről és biokozmetikumokról, emellett lesz mondókázó, s az érdeklődők betekinthetnek a Waldorf világába is. Közben koncertbe, bábjátékba és mesemondásba is bekapcsolódhatunk, és a korábban meghirdetett Tündérország krónikása meseíró pályázat eredményét is kihirdetik.

Szombat délután a Kárpát-medencei ifjúságpolitika lesz a témája a kerekasztal-beszélgetésnek. Téma lesz továbbá a fiatalok szülőföldön való boldogulása is.

A különféle programokat folk- és borudvar, számos koncert, lemezlovasok fellépései színesítik, Sugásfürdőn koncertezik az USNK, Tamáska Gabi, a Margaret Island, itt lesz DJ Pixa, DJ Shiver és DJ Yaksa is. A fesztiválra ma 16 óráig kaphatóak jegyek a HÁRIT-irodában és éjfélig a sicfeszt.ro honlapon. A négynapos jegy elővételben 30 lej. A rendezvény részletes programja a sicfeszt.ro honlapon böngészhető.