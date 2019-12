Előző írásunk

Mivel ez év elejétől alapvető változások álltak be a szociális ellátási és gyermekvédelmi rendszer fenntartását illetően, illetve több szerkezeti változás is történt 2019 folyamán, a megyei önkormányzat pénteki ülésén hozott határozatok tetemes hányadát az idevágó intézkedések tették ki. A testület tagjai nyolc a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tevékenységéhez kötődő határozattervezetet hagytak jóvá. Az ülésen ugyanakkor tudomásul vették Boricean Cosmin liberális párti megyei tanácsos mandátumának megszűnését, és utódja Popica Silviu Ciprian is letette a hivatali esküt. A napirenden költségvetés-kiigazítás is szerepelt, a legfontosabb tétel a megyei kórház rendelkezésére bocsátott, az új eszközök beüzemelésére és működtetésére fordítható 500 ezer lej.