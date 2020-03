Előző írásunk

A kisbaconi származású Benedek-Huszár János projektmenedzser hétfőn a média képviselői előtt jelentette be immáron hivatalosan is, hogy független polgármesterjelöltként indul az idei helyhatósági választásokon. Számára szimbolikus helyszínen, a több mint három évtizede épülő baróti iskola-kampusz előtt tartott beszélgetésen hangsúlyozta: ez az egyik olyan épület, ami talán a legjobban példázza az elmúlt évtizedek kudarcait, amelyet a mindenkori városvezetés még most sem tudott befejezni.