Az indiai változat ellen is véd a vakcina

El tudom képzelni, most pár percig próbáltam is, emlékezzék egy fiatalabb tisztelője a híres orvosra, dr. Darkó Zsigmondra. Az a percekre megidézett fiatalember színekben gazdag portrét tudna bemutatni segítségemmel... Intettem neki, hagyjuk most a derűt.