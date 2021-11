Csökken a fertőzöttség, de a kórházi zsúfoltság alig

Az új fertőzések száma a következőképpen alakult: pénteken 8268, szombaton 8057, vasárnap 5293 szerepelt a jelentésben, utóbbi a hétvégenként szokásos kevesebb teszttel is magyarázható. Az áldozatok száma még mindig nagyon magas: pénteken 483, szombaton 395, vasárnap 273 került nyilvántartásba. A három nap alatt jelentett 1151 elhalálozott közül 5 volt olyan, aki be volt oltva, és nem volt más betegsége.

Háromszéken 49, 59 és 1 új fertőzést jegyeztek az elmúlt három napon, ezzel megyénk fertőzöttsége 5,12 ezrelékre csökkent (a csütörtöki 5,94 ezrelékről), az ismert esetek száma pedig 11 710-re emelkedett.

A kórházban levő koronavírusos betegek száma lassabban csökken, mint a fertőzéseké, jelenleg 18 485-ön vannak, közülük 1868-an az intenzív osztályon. A 314 kiskorú betegből 31 fekszik az intenzív osztályon. További 136 681 igazoltan fertőzött személy lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben várja a gyógyulást, karanténban pedig 63 ezernél többen tartózkodnak.

A kezelés toxikusabb, mint az oltás

Az új fertőzések számának csökkenése ellenére az egészségügyi rendszerre továbbra is nagy nyomás nehezedik – figyelmeztetett Raed Arafat államtitkár egy Bukarestben megszervezett tájékoztatási maratonon, amellyel oltásra kívánták buzdítani a lakosságot. Az országos katasztrófavédelem vezetője elmondta: szombaton is több COVID-beteget voltak kénytelenek átszállítani dániai és csehországi kórházakba, tehát, bár az esetszámok tekintetében jobb a helyzet, mint három héttel ezelőtt, a kórházakban ez egyáltalán nincs így, és túl korai arról beszélni, hogy a világjárvány negyedik hulláma kifulladóban van: az emberek továbbra is megfertőződnek és kórházba kerülhetnek a betegség súlyosabb formáival, ha nem oltatják be magukat. Arafat kijelentette: a kezelés sokkal toxikusabb bármely vakcinánál. Bármilyen vegyi anyag, amit a vírus vagy mikroba leküzdésére juttattunk a szervezetbe, hatással van arra, ezzel szemben az oltás az immunrendszer stimulálására szolgál, hogy az reagálni tudjon a szervezetbe jutó vírusra. Hangsúlyozta: ha az emberek nem oltatják be nagy számban magukat, lehetséges, hogy egy újabb hullámnak a jelenlegihez hasonló hatása lesz – megfelelő átoltottság esetén azonban egy esetleges 5. hullám nem fog olyan nagy nyomást helyezni az egészségügyi rendszerre, emiatt nem lesz szükség szigorú korlátozó intézkedésekre. Arafat azokkal az országokkal példálózott, ahol magas a beoltottak száma, és bár a megbetegedések száma emelkedik, a járvány jelenlegi hullámának nincs olyan hatása, mint a korábbiaknak, kevesebb beteg van az intenzív osztályokon és általában véve kevesebb ember kerül kórházba. De még nem tudni, mi lesz a továbbiakban: Nagy-Britanniában már kimutattak egy olyan törzset, amely fertőzőbb, mint a delta variáns, de vizsgálata még folyamatban van. Mindez azt mutatja, hogy a járványnak még nincs vége – szögezte le.

Az oltási hajlandóság azonban ismét lankadt: habár szombaton a mindkét adaggal vagy az egyadagos vakínával beoltottak száma átlépte a 6,5 milliót, a harmadik oltással is immunizált személyeké pedig az egymilliót, az első adagért napról napra kevesebben jelentkeznek. Vasárnap például 25 ezren sem voltak; két hete még 83 ezernél is többen kérték az első adagot, egy hete pedig 41 ezernél többen.