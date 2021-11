Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtóértekezletén beszélt arról, hogy egy bákói megyei vállalkozás nyerte meg a közbeszerzést, neki is láttak a munkának, az eddigi eredmény, hogy már át lehet látni az önkormányzat udvaráról a Tamási Áron Színház udvarára – az önkormányzat épületének belső traktusát átvágva gangot alakítanak ki, összekötve a két teret. Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta, hogy mivel a volt Hungária Szálló, a Román Posta által használt épület még mindig nem került az önkormányzat tulajdonába, így annak udvara nem lehet része a beruházásnak – az eredeti elképzelésben ez is szerepelt. A területet ennek ellenére több irányból meg lehet majd közelíteni: a Vadászmúzeumnak otthont adó Bene-ház mellett elhaladó, a Sugás vendéglő melletti kisutcákon, valamint a Ferdinánd Panzió melletti gangon keresztül, de a színház irányából is megnyitják mindkét bejáratot, illetve egyelőre tárgyalnak arról, hogy az önkormányzat épületéhez tartozó gangot is bevonják. A tervek szerint a belső udvar több kis térből és sétányokból áll majd, melyeken keresztül lehetővé válik, hogy amennyiben valaki gyalogosan vagy kerékpárral szeretne eljutni a Szent György térről a Bod Péter Megyei Könyvtárig, ne kelljen autók közt, átjárókon lavírozva közlekednie. El lehet majd sétálni a Tamási Áron Színház, a Ferdinánd Panzió, a Sugáskert, a Vadászmúzeum mellett, felfedezni az új pihenőhelyek rejtett zegzugait, belakni, élettel tölteni meg az új tereket.

Antal Árpád szerint ebben a beruházásban az a legérdekesebb talán, hogy a végén olyasmit adna a városlakóknak, amely a legtöbbjüknél nem szerepel a kognitív térképen. A kis terekkel egy teljesen új részt fedezhetnek fel, mivel az emberek nem igazán járnak ezeken a helyeken, nem tudják, mi van ott. Tizenévvel ezelőtt még tyúkpajták is álltak egyes területeken, azóta sokat sikerült haladni. Újságírói kérdésre az elöljáró elmondta: ami a kis tereket vagy a sétányokat szegélyező épületeket illeti, az élet majd kialakítja, hogy milyen funkciót kapnak. Más városokban is előfordult, hogy tűzfalak között alakítottak ki kisebb tereket, sétányokat, majd az ott lakók ezeket szépen belakták. Az önkormányzat megteremtette a feltételeket, az emberek pedig kitalálták, mily módon tudják hasznosítani – fogalmazott.

Mint ismert a városmag átalakítása hosszú ideje szerepel az önkormányzat tervei között, az eredeti – azóta több rendben átalakított – elképzelés szerint a Szent György téren, a Szent György-szobor mögött álló tömbházak alatti gangig terjedt volna, de a belső udvar ott magánterület, ahová az önkormányzat nem építkezhet, az egykori Hungária Szálló és a hozzá tartozó terület pedig a román állam tulajdonában van, így az is kimaradt a mostani tervekből. Utóbbi esetében a városvezetés már évek óta próbálkozik, hogy átvegye önkormányzati tulajdonba.