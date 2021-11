Tűz a nagyajtai asztalosműhelynél

A szerencse a szerencsétlenségben az, hogy a háziasszony otthon volt, s idejében észrevette, mekkora a baj. A riasztásra a baróti tűzoltók két autóval érkeztek, a helyi önkéntesek a hivatal tulajdonában levő tartályból hátulról próbálták megfékezni a lángokat, a mentésben a szomszédság és több száz tettre kész ember vett részt. Nemcsak a faluból, hanem Bölönből és Miklósvárról is érkeztek tenni akaró emberek. Akkora volt a segítségnyújtók száma, hogy a Sepsiszentgyörgyről útnak indult, és már Hidvégnél járó tűzoltóegységnek nem is kellett a helyszínre kimenniük: időközben annyira eloltották a tüzet, hogy nem állt fenn veszélye, hogy a környékbeli házaknak is baja esik. Bihari Edömér polgármester szerint a közösség ilyen jelentős megmozdulása érthető, ugyanis a kárt szenvedő Szőcs Árpád köztiszteletnek örvend.

Hogy mi okozta a tüzet, nem tudni, de a szakemberek rövidzárlatra gyanakszanak. A polgármester, aki jól ismerte a műhelyt, úgy nyilatkozott, nehéz elhinni, hogy baleset történt – a villanyszerelést szakemberek végezték, a cégnél hangsúlyt fektettek a biztonsági előírások betartására, a műhelyt folyamatosan tisztán tartották, nehogy a hátramaradt forgácstól valami meggyúlhasson –, a biztonsági kamerákat visszanézték, és semmi gyanúsat nem észleltek.

Bihari Edömér úgy nyilatkozott, a napokban megvizsgálják, az önkormányzat segíthet-e valamiben a bajba jutott vállalkozónak.