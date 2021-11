Kevesebb teszt, kevesebb új eset

Közel 26 ezer teszt elvégzése után derült fény újabb 4255 koronavírusos megbetegedésre, melyekről hétfői jelentésében tájékoztatott a kommunikációs törzs. Az új esetszámokhoz hasonlóan kevesebb, összesen 241 elhalálozásról is beszámoltak (ez 32-vel kevesebb, mint egy nappal korábban), Háromszék is az érintett megyék közt van.

A hatósági összesítés szerint intenzív terápiás ellátásra 1870 fertőzött szorul, velük együtt országszerte 18 849 személyt kezelnek a kórházak Covid-osztályain (köztük 348 kiskorút is). Ami a vírushoz köthető elhalálozásokat illeti, az áldozatok közül egy a huszonévesek korcsoportjába tartozik, négyen 30 és 39 év, nyolcan 40 és 49 év közöttiek, 83 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 74 páciens életkora pedig meghaladta a 80 évet. Az áldozatok közül 224-en nem voltak beoltva, 223 elhunytnak volt valamilyen társbetegsége is. A 17 beoltott áldozat 40 és 49 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és mindegyik más betegségekben is szenvedett.

Háromszék 17 új esettel szerepel a hétfői tájékoztatóban, ezzel a megyében hivatalosan is nyilvántartott esetszám 11 727-re emelkedett. A kormánybiztosi hivatal közlése szerint a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban a 89, koronavírus-fertőzötteknek elkülönített ágy mindegyike foglalt, akárcsak a 12 ágy az intenzív osztályon. Kovásznán a Dr. Benedek Géza Szívkórházban 88 ágy van, ebből 64 foglalt.

Otthoni karanténban 744 személy tartózkodik, az elszigetelésben lévők száma 995. A megyében összesen 1064 aktív esetet tartanak nyilván, az ezer lakosra vetített incidencia Árokoson a legmagasabb – 12,22 – , ahol 21 fertőzöttről tudnak. Sepsiszentgyörgyön ez az érték 7,13, a nyilvántartott fertőzöttek száma 455. Kézdivásárhely 109 esettel szerepel az összesítésben (az incidencia 5,48), Kovásznán negyven fertőzöttet jegyeznek (az incidencia 3,65), Baróton pedig 25-t (ott 2,77 az incidencia). Barátos az egyetlen közigazgatási egység, ahol nincs koronavírus-fertőzött. A legutóbbi jelentés óta Kovászna megyében 322 adag oltást használtak fel: 98 személy kapta meg az első, 57 a második, 134 pedig a harmadik adagot. Ugyanakkor 33 személy az egydózisú Johnson&Johnson vakcinát vette fel – közölte a prefektúra sajtóosztálya.