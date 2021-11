Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csernátoni születésű sepsiszentgyörgyi

TIMÁR ȘTEFAN

életének 67. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2021. november 10-én, szerdán 13 órakor lesz a közös temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Búcsúzik: felesége, lánya, veje és unokája

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a nagyon szeretett édesanya, nagymama, anyós, nagynéni, keresztanya, szomszéd és barát,

DEMES ÉVA,

a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

nyugalmazott asszisztense

79. életévében 2021. október 15-én Debrecenben elhunyt.

A gyászszertartás 2021.

november 10-én

12 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a katolikus

temetőben.

Részvétfogadás 11 órától.

Nyugalma legyen csendes.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, keresztanya, anyós, rokon, jó szomszéd, ismerős, az uzoni

özv. BODOKI BÉLÁNÉ

MOLNÁR IRÉN

életének 80., özvegységének 10. évében a betegek szentségével megerősítve, a jó Isten akaratában megnyugodva 2021. november 8-án visszaadta földi életét

Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait november

10-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni

ravatalozóháztól a

református temetőben.

Részvétfogadás november 9-én 16 órától és a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető

feleség, drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, szomszéd, a felsőrákosi

születésű

BIRÓ MARGIT

(szül. MÁTÉ)

életének 73., házasságának 54. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2021. november 9-én 13 órakor lesz a felsőrákosi temetőben unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés napján 11 órától a

ravatalozóban.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, testvér, após, keresztapa, sógor, apatárs, nagybácsi, rokon és jó szomszéd, a sepsibodoki

LUNGULY ÁRPÁD

életének 77., özvegységének első évében hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021.

november 9-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsibodoki ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szerettei

Részvét

Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk,

GÁBOR ÁGNES

(szül. NAGY) hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a

gyászoló családnak.

Az egykori 2-es számú Líceum 1964-ben végzett véndiákjai

Megemlékezés

Csak egy emlék maradt

minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: nagyon szeretlek! Itt élsz a szívemben, sohasem feledlek! Fájó szívvel emlékezem a kovásznai BARTHA OLGÁRA

november 9-én, halálának ötödik évfordulóján.

Bánatos lánya

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Soha el nem múló

szeretettel emlékezünk drága szüleinkre,

FERENCZ GYULÁRA halálának 52. évében és

FERENCZ ANNÁRA halálának 6. hónapjában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Lányaik és azok családja

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt időm arra, el kellett indulni. / Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, nézzetek az égre. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi SÉRA JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Szeretettel és soha nem múló hiányérzettel emlékezünk drága jó Édesanyámra,

dr. NAGY LÁSZLÓNÉ

BENEDEK JUDITRA, aki egy évvel ezelőtt távozott az élők sorából nehéz, de ugyanakkor boldog életútja végén.

Leánya, veje és unokái

Drága Anyukám! Köszönöm, hogy éltél és engem szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívemben itt él emléked örökre, ha látni akarlak, felnézek az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj rám. Kegyelettel emlékezünk SZÉKELY VILHELMINÁRA (Vilmika) halálának első

évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Melinda, özvegye, Vilmos

Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk a dálnoki

születésű sepsiszentgyörgyi

id. BORDÁS ISTVÁNRA halálának 15. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet az emlékére.

Szerettei

Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, s van olyan is, aki bánatot szomorú szívében. Egy éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága jó Édesanyánkra, nagymamára, anyósra,

MAGYAROSI MÁRIÁRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Két lánya és azok családja

Úgy mentél el, mint a madár, / elköszönni már nem tudtál. / Tiéd a csend és a nyugalom, / miénk a könny és a fájdalom. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a középajtai

id. FÜLÖP SÁNDORRA

halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, / Lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. / Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, / ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád. Fájó szívvel

emlékezünk a rétyi

id. ZOLTÁNI ÁRPÁDRA

halálának 12. évfordulóján.

Szerettei

