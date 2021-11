Agrárpiac Zágonbárkányban

Hétvégén nyitotta meg kapuit a zágonbárkányi agrárpiac. Az első vásárnapon mintegy harminc árus kínálta portékáját, a látogatók száma elérte az 1200-at. A Bodzavidéket kiszolgáló, de az orbaiszékiek, nagypatakiak, dobollóiak számára is értékesítési lehetőséget biztosító piac megnyitása kapcsán beszélgettünk Nicu Pastor zágonbárkányi polgármesterrel és Gabriela-Maria Neagoéval, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság bodzavidéki munkatársával.

A piac felülete 8000 négyzetméter, a területet egy helybelitől kapta ingyenes használatba a község – tudtuk meg a polgármestertől. Egyelőre sem a vásárosoknak, sem a látogatóknak nem kell fizetniük a piaci jelenlétért. Megtörténhet, hogy a jövőben ez változik, és csak a bárkányi eladók számára marad meg az ingyenesség, a más helységből érkezőknek valamennyi díjat kell majd fizetniük. A piac minden szombaton reggel nyolc és délután két óra között tart nyitva.

Az agrárpiac engedélyeztetése nem volt bonyolult. Közegészségügyi engedélyre nem volt szükség, mivel a helyszín 200 méternél távolabb található a legközelebbi lakóháztól. Az állategészségügyi igazgatóság egy fertőtlenítő megépítését kérte a bejáratnál. Szükség volt helyiségre az állatorvos számára. Elvárás volt a víz, a kanalizálás biztosítására, a piacteret be kellett keríteni – sorolta Nicu Pastor.

Gabriela Neagoe szerint nagy szükség volt az agrárpiac létrehozására, ez nemcsak a helybelieknek, hanem a távolabbról érkezőknek is értékesítési lehetőséget ad. Állattenyésztők és növénytermesztők, kézművesek, takarmánykereskedők, elsődlegesen feldolgozott mezőgazdasági termékeket – például mézet – eladó gazdák hozhatják ide portékájukat. A szombati piacnyitásra eladással egybekötött szarvasmarha- és juhkiállítást is terveztek, azonban az állattenyésztőket csupán lótulajdonosok és paripáik képviselték – tette hozzá. A tervek szerint a jövőben nagyvásárokat is szerveznek a piactéren, melyek időpontja fontosabb ünnepekhez fog kapcsolódni.