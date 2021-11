Segítség az agynak

Megszoktuk, hogy a rehabilitáció azoknak szükséges, akik ortopédiai műtéten esnek át, balesetben sérülnek, veleszületett betegségek miatt mozgásukban korlátozottak, de ritkán gondolunk arra, hogy beszéd-, nyelési, memóriarehabilitációra is szükségük lehet egyeseknek. Gyógytornászhoz eljárnak az érintettek, de vajon mi történik a beszédtorna terén? A sepsiszentgyörgyi Tomorad diagnosztikai központban működő klinikai logopédiai rendelés és a neurofeedback terápia – utóbbit a Stroke Center működteti ugyanott – éppen abban segíti a különböző neurológiai tünetegyüttessel jelentkező pácienseket, hogy visszanyerjék az elveszített képességeiket és minél teljesebb életet élhessenek. Mivel az állami egészségügyi ellátórendszerben nem működik ilyen jellegű rehabilitáció, igen nagy jelentősége van annak, hogy Háromszéken elérhető egy olyan terápia, amely által sok ember nyerheti vissza részlegesen vagy egészében az elveszített képességeket.

– Pontosan kiknek, miben és hogyan segít a neurofeedback és a beszédterápia?

Kulcsár-Terza Réka: – Van, amikor a beszéd megértése, máskor a beszédprodukció sérül, vagy mindkettő. Újra kell tanulni, tanítani írni, olvasni, számolni az illetőt. Ez nem egyszerű dolog. Ez nem csak a stroke-on átesettek számára fontos, hanem bármilyen neurodegeneratív betegség esetén. Ha a neurológus úgy látja, hogy a betegnek szüksége van a beszédben segítségre, akkor logopédushoz kellene küldenie a beteget. Lehet, hogy csak elmosódott a beszéd, vagy nem tud artikulálni az illető, de a sérülés érintheti a nyelést is. Ezzel a területtel hangsúlyosan foglalkozunk, 2020-ban a magyar kormány is támogatott ebben, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága segítségével ingyenes nyelésterápiát tudtunk végezni.



Nem korfüggő

– Milyen korosztályt érintenek ezek a problémák, és a stroke-on kívül milyen esetek vannak? Mennyi ideig tart a terápia?

– Az agyvérzés, a Parkinson-kór, az autizmus spektrumzavar, a sclerosis multiplex és sok más idegrendszeri betegség esetén lehet szükség ilyen jellegű rehabilitációra. Mivel az agyi történés nem korfüggő, gyermekeket és felnőtteket egyaránt érinthet. A terápia időtartama nagyon változó, több összetevő függvénye. Először is attól függ, milyen képességek elvesztéséről van szó, de sajnos anyagi háttere is van: hogy ki mennyi ideig tudja fizetni a terápiát, mert ezt az egészségbiztosítási pénztár nem támogatja. Nem arra törekszünk, hogy a páciens mindenképpen bejöjjön hetente a rendelőbe, hanem hogy segítsünk, ezért próbáljuk tömbösíteni a foglalkozásokat, és házi feladatot is adunk, amit a páciens otthon gyakorolhat a hozzátartozó segítségével. Vannak programok, amelyeket a megfelelő eszközzel együtt odaadunk a betegnek, és követjük a fejlődést. Sokan interneten keresztül küldik vissza a begyakorlott feladatokat, ellenőrzöm, hogyan haladtak, és újabb feladatokat adok. Ha például a beszédprodukcióval van baj, olyan feladatot kap az illető, hogy egy kattintással a képernyőn kiválaszt egy tárgyat, hallja annak a megnevezését, és hallás után ő is kimondja az adott szót. Ez a PiktoVerb program, amelynek van egy írásos változata is, amikor a páciens leírja a tárgy megnevezését, és visszahallgatja, majd ismétli és megtanulja kiejteni.

– Az érthető, hogy a begyakorolt házi feladat felvételét visszaküldi a páciens a logopédusnak, aki megítéli, hogy elegendő mértékben fejlődött-e a beszéd, de mi történik, ha az illető nem érti a beszédet?

– Amikor a beszédmegértés sérül, egy kicsit nehezebb a helyzet. Mindig azzal kezdjük, hogy felmérjük, mire lehet építeni. A WAB-teszttel megvizsgáljuk, melyik a vezető funkció, amire lehet építeni. Tehát mindig tudni kell, hogy mi maradt meg. Ahol globális afázia van, tehát a beszédmegértés és a beszédprodukció is sérült, ott nagyon nehéz eredményt elérni. Ilyen esetben megpróbálunk valamilyen szinten képekkel kommunikálni, hogy a beteg kis képekkel jelezze, mire van szüksége, mit akar, ezáltal valamilyen szinten kapcsolatba kerül a környezetével, nincs a saját testébe zárva, mintha egy börtönben lenne.

Kulcsár-Terza Réka szerint megnövekedett a kezelésre szorulók száma

Mi a neurofeedback?

Kulcsár-Terza Réka logopédus és dr. Hermány Imola neurológus egy országos viszonylatban is ritka agystimulációs eljárásban szerzett képesítést, és ezt a terápiás módszert is használják a kezelésben. A két szakember rendelőjében található szórólapon a következőket olvassuk a neurofeedbackről: „A neurofeedback egy műszer segítségével történő biológiai visszacsatolás, amely révén a páciens folyamatosan visszajelzést kap az agyműködéséről (EEG útján), és az agyműködés dinamikus változtatása útján, tanulás révén optimizálja az idegrendszer működését.” Más forrásokban olvassuk, hogy a neurofeedbacket tanulási rendszernek nevezik, amely az agy működésének szabályozásán keresztül fejti ki hatását, és főként a figyelemkoncentráció, valamint a mentális teljesítőképesség, a tanulás eredményességének növelésére használják.

– Pontosan miből áll az eljárás és hogyan kapcsolódik ez a módszer a klinikai logopédiához?

Kulcsár-Terza Réka: – A neurofeedback abban segít, hogy az agyi pályák serkentésével újraindíthassunk, felerősíthessünk bizonyos funkciókat. Ez az eljárás a plaszticitásra épít, a funkcionális változási képességre, ami azt jelenti, hogy stimulációval elérhető a fejlődési folyamat elindítása azon a területen, ahol egy adott funkció sérült. Az EEG-biofeedback terápiának is nevezett eljárást kezdetben leginkább figyelemzavar, ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar – szerk. megj.) és autizmus spektrumzavar esetében alkalmazták kiegészítő kezelésként, de eredményt lehet vele elérni tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, fejfájás, alvászavar, szorongás és különböző neurodegeneratív betegségek esetén is. Az első lépés az állapotfelmérés. Kikérdezzük a hozzátartozót, persze fontos az orvosi diagnózis is, amit magával hoz a páciens, hogy tudjuk, mivel állunk szemben. Kell tudni nagyon pontosan, hogy mik a páciens tünetei. Az agy különböző területei más-más dologért felelnek. Ezért nagyon fontos a kiindulópont, hogy tudjuk, miért jött ide a beteg, mi a diagnózisa és mit akarunk elérni. Ezért összetett a kezelési terv összeállítása, amit dr. Hermány Imola neurológussal együtt készítünk el. Ha jön egy stroke-on átesett beteg, akkor a neurofeedbackkel stabilizáljuk, párhuzamosan fejlesztjük a beszéd megértéséért és produkciójáért felelős részt és végezzük a logopédiai terápiát is, mert akkor több helyről kap stimulust. A tanulási zavar esetén párhuzamosan végezzük a neurofeedbacket és a részképesség-terápiát. Itt is egy összetett csomagot kap a gyermek. Úgy kell elképzelni, mintha egy fa gyökerétől a lombjáig próbálnánk egységet teremteni.

– Hogyan történik az agyműködés serkentése?

– Elektródákat helyezünk a páciens fejére, ennek pontos helyét aszerint határozzuk meg, hogy milyen funkcióra akarunk hatni. Agyi sérült embernél először a két temporális, azaz halántéklebeny részen kezdjük a stabilizálást, majd ezután megyünk át azokra a területekre, amelyek a beszédért felelnek. Tehát a páciens képernyőn követ egy adott programot, ez lehet egy ábra vagy gyermekek esetén egy internetes játék a virtuális térben, közben zenét hallgat fülhallgatón keresztül, hogy kizárjuk a környezeti zajokat, és ahogy figyel, annak függvényében változik a kép. Ha figyel, akkor élénk színeket lát, vagy adott játéknál gyorsabban halad előre a megoldás felé, ha nem figyel, elszürkül vagy fekete lesz a képernyő, és ez arra ösztönzi az agyat, hogy dolgozzon. Ha például egy játékban drónt kell vezeti, akkor figyelem esetén a gyermek végig tudja követni a drón útját az alagútban, végig tudja játszani a feladatot, de ha nem figyel, elsötétedik a képernyő. Mi pedig egy másik képernyőn követjük a jeleket, és az elektródán keresztül célirányosan stimuláljuk az agyat. Mivel célirányosan tesszük fel az elektródákat, tudjuk, hogy melyik területet akarjuk fejleszteni, ezért az a terület kap vissza vizuális ingert a képernyőről. Egy másik programban auditív ingerrel dolgozunk, ha a páciens nem figyel eléggé, nem dolgozik az agy kellőképpen, akkor a fülhallgatóban egy recsegő hang jelenik meg, ami előbb-utóbb idegesíti a pácienst, és arra ösztönzi, hogy jobban figyeljen. Minden egyes tünetegyüttesnek megvan a protokollja, hogy honnan kezdünk, hová kell eljutni. A feladat lehet ugyanaz többféle diagnózissal rendelkező pácienseknél, de a szakember tudja, hogy hová helyezi az elektródákat. Alacsony frekvenciás terápiáról van szó, a terapeuta ezt állítja be, ezt módosítja menet közben, de minél mélyebb tartományban dolgozunk, annál jobban kialakul a célzott funkció. Kombinált terápiát használunk például alvászavar esetén, amikor három modullal dolgozunk a neurofeedbacken belül, és van úgy, elmegyünk addig a szintig, hogy tudat alatt feldolgozzuk a traumákat a terápia vége felé, de ezt nem mindenki vállalja, nem mindenki akarja tudni az elfojtott dolgokat. Viszont sokat segít, hogy feldolgozza, és az alvászavar megszűnjön.



Figyelemzavar, szorongás, depresszió

– Említettük, hogy milyen sokféle probléma, betegség esetén alkalmas a neurofeedback az állapotjavításra. A sepsiszentgyörgyi rendelőben milyen esetek a leggyakoribbak, és esetenként mennyi ideig tart a terápia?

– Volt, ahol a terápia nagyon hamar véget ért, tizenöt alkalom után végeztünk, de eljutottunk hatvan-hetvenhez is. Nem úgy van, mint a gyógyszernél, itt előre nem lehet tudni, hogy az illető agya hogyan reagál a tréningre. Gyermekeknél gyakori a figyelemzavar, a viselkedésprobléma, impulzitivitás. Felnőtteknél sok a szorongó, főleg férfiaknál jelentkezik ez a tünet, ami hátterében lehet a munkahely elvesztése, a kilátástalanság, az anyagiak. Nőknél inkább a depresszió a jellemző. Gondolkodunk családterápián is, ez esetben párhuzamosan kerül fel az elektródák egy része a férj és a feleség fejére, párhuzamosan végezzük a két agy szinkronizálását. Ezzel egy időben párterápiás tanácsadást is biztosít az alapítvány pszichológusa.

*

Mivel a neurológiai betegségek és sok más tünetegyüttes terén az egészségbiztosítási pénztár nem támogatja az állapotjavító programokat, ezeket a terápiákat csak a magánrendelőkben tudják biztosítani a szakemberek. A sepsiszentgyörgyi Stroke Center Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a kezdeményezők támogatással meg tudják vásárolni a szükséges felszerelést és ingyenesen tájékoztatót, valamint esetenként térítésmentes kezeléseket nyújtsanak, de az is fontos lenne, ha egy helyen, azaz egy önálló székházban, egy rehabilitációs központban tudnák biztosítani a többirányú terápiát. A Stroke Center fejlesztési és rehabilitációs központban a tavalyi ingyenes nyelési terápia mellett idén februártól szeptemberig hatszáz neurofeedback kezelést tudtak elvégezni a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a páciensek anyagi hozzájárulása nélkül, és ígéret van a folytatásra is.

Kulcsár-Terza Réka lapunknak elmondta, hálás a Tomorad diagnosztikai központnak, ahol a logopédiai rendelőjét működteti, hogy a Stroke Center tevékenységét is itt folytathatják, és ezáltal összetett terápiában részesíthetik a pácienseiket. Arra is kitért, nagyszerű dolog, hogy a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban is létrejött egy stroke-központ, mert tapasztalat szerint igen megnövekedett az ilyen betegek száma, és a rehabilitáció országos szinten is nagyon hiányos.

