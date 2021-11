Adóamnesztiáról döntöttek Baróton

A napirenden szereplő ügyek megtárgyalását követően Málnási Csaba vállalkozó kapott szót. Mint mondotta, a 2018-as áradásokat követően hatalmas, százötvenezer lejt meghaladó kár érte mezőgazdasági vállalkozását, ezért a következő esztendőben élni szeretett volna a törvény által kínált lehetőséggel, hogy adóját részletekben fizesse ki. A hivatalos folyamat elindult, a szükséges papírokat beszerezte, megegyezés született a polgármesteri hivatal illetékeseivel, hogy négy részletben törleszt, majd amikor az elsőt kiegyenlítette volna, kiderült: nemcsak az alapadósságot, hanem jelentős többletet is fizetnie kellene. Nem arról van szó, hogy nem akarja kifizetni a mára már tízezer lejre növekvő pluszpénzt, hanem arról, hogy minden előírást helyesen követett, joga volt a halasztást és a felosztást kérni, arra pedig nem szabadna semmilyen kamatot követelni.

Benedek-Huszár János polgármester elmondta, a vállalkozó a tavasz folyamán többször is felkereste, ismertette gondját, de megoldást akkor nem tudott ajánlani, mert az adókirovásokat már januárban kiküldték, a felszólításra többen fizettek is, így nem lett volna helyes, hogy utólag terjesztenek elő adósságelengedést lehetővé tevő határozatot. Amennyiben Málnási Csaba kéri, a hivatal ki fogja vizsgálni, kinek a hanyagságán múlt a helyzet kialakulása. A polgármester felszólítására elődje, Lázár-Kiss Barna András is megszólalt, mondván, nem emlékszik az ügyre, de ha igény van rá, segít tisztázni azt, az viszont biztos, nem nála akadt el a megoldás.

A tanácstagok közül többen is úgy vélekedtek, hogy a városháza vizsgálja meg, milyen törvényes lehetőség van a kamatok és büntetőkamatok eltörlésére. Ők támogatásra érdemesnek találnák, ha megszületne egy ilyen jellegű tervezet: jót tenne a városháza számára is, ha történelmi adósságokat tudnának behajtani, és jó lenne az embereknek is, akik számára az adósság megléte terhet jelent. Benedek-Huszár János a megbízatást elfogadta, s ígérte, hamarosan napirendre tűzi az adóamnesztiát lehetővé tevő tervezetet.