Milliárdok Brüsszeltől

EMELÉS CSAK ÉV ELEJÉN. A nyugdíjak emelése minden pártnak kedves téma, hiszen ha a konkrét emelés nem is valósul meg, legalább az ígéret vagy az emelés követelése rövid távú imázsjavító erővel bír. Nincs ez másképp a Szociáldemokrata Párt (PSD) esetében sem, amely most éppen kormányra készül, ehhez pedig több feltételt, illetve célkitűzést is megnevezett.