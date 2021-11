Sátoraljaújhelyen át Párizsig

Következő írásunk

Nem is olyan régen, 2020-ban írtam Uzon régi házairól, azoknak a lakóiról, két alkalommal is. Szeretném folytatni az emlékezést, hiszen a mi korosztályunk eltűnőfélben van, a mai fiatalok közül pedig sokan nem is tudják, hogy egy-egy házban kik laktak és mit tettek a közért, a faluért.