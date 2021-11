Tizenöt éves az M Studio Mozgásszínház

A járványhelyzet kissé áthúzta eredeti elképzeléseiket, hisz egy új előadás bemutatóját és a negyedik Flow Fesztivált is tervezték, de a társulat 15. születésnapjának megünneplését állandó mentoraik, a Román Nemzeti Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatásával mégiscsak megtartották. Az M Studio 15 rendezvénysorozat részeként szervezték meg július folyamán Ermira Goro vezetésével a MEETINGS elnevezésű egyhetes műhelymunkát és happeninget, illetve a program részeként valósult meg november 10–11-én a FrenÁk Társulat CAGE táncprodukciójának online vetítése is. A fotóalbum pedig egy vizuális lenyomata annak, hogy milyen utat járt be az M Studio 2005 és 2020 között.

Ezen kívül ma lett volna Java című előadásuk bemutatója Gigi Căciuleanu rendezésében, de egészségügyi okok miatt a rendezőnek vissza kellett utaznia Párizsba, az előadás bemutatását pedig kénytelenek voltak jövő vagy jövő utáni évre halasztani. A Flow Fesztivált jövő nyáron, június-július folyamán szeretnék megtartani.

Márton Imola lapunknak elmesélte, hogy éppen akkor indult az M Studio Mozgásszínház története, amikor ő bejutott a kolozsvári színi dramaturgia szakára. Kolozsváron hallotta először hírét a szentgyörgyi mozgásszínháznak, és a Dokk volt az első előadás, amit az első vakációjában látott tőlük. Mint visszaemlékezett, nagyon jó híre volt az egyetemen az Uray Péter által vezetett új társulatnak, irigyelték azokat a kollégákat, akik itt dolgozhattak. Amikor az egyetemet elvégezte, éppen közönségszervezőt keresett a társulat, ő pedig jelentkezett az állásra. Felvették, aztán dramaturgként is elkezdett itt dolgozni, de egy évre rá meghívták a debreceni Csokonai Színházba. Onnan hívta haza Uray Péter, hogy átvegye tőle a társulat irányítását.

Ő maga nem tudja ezt pontosan megítélni, de többen is mondták már, hogy a mozgásszínháztól a kortárs tánc felé mozdult el a társulat működése, mióta ő a vezető. Amit mindenképpen szeretett volna megvalósítani, és ami valójában sikerült is – amíg a járványhelyzet át nem húzta számításaikat –, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a nemzetközi jelenlétre. Bemutatkoztak már Lengyelországban, Horvátországban, Macedóniában, Iránban, Németországban, Bulgáriában, legutóbb a Dominikai Köztársaságban. Rengeteg kiszállásuk volt Magyarországon és más erdélyi városokban, de Újvidéken és több román városban is felléptek.

Kérdésünkre, hogy melyek a közeli terveik, Márton Imola elmondta: pár napon belül kezdik a próbákat Ioana Marchidannal, aki a bukaresti Linotip Koreográfiai Központ művészeti vezetője. „Olyan rendező-koreográfusról van szó, aki aktuális társadalmi-politikai problémákkal is foglalkozik, és általában szöveget is használ táncszínházi előadásaiban. Úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a produkció” – fogalmazott a társulatvezető. Hozzátette: december elején Brüsszelbe készülnek a Lift című előadással, és most zajlik online a bukaresti Országos Színházi Találkozó, ahová két előadásukat is beválogatták.