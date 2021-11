Hétfőtől több háromszéki diák térhet vissza az iskolába

Hétfőtől az eddigihez képest jóval több háromszéki iskolában, óvodában lesz tantermi oktatás. Péntekre több városi, illetve községi tanintézmények alkalmazottainak átoltottsága elérte vagy meghaladta a 60 százalékot, egy héttel ezelőtt ezt még nem sikerült elérniük. Az átoltottság növekedése továbbra is csak azt teszi lehetővé, hogy a jövő hét elején a diákok, óvodások mintegy 44 százaléka térhet vissza, a megyei tanfelügyelőség összesítése szerint a 32 ezer háromszéki diákból 14 ezren ülhetnek majd be az iskolák, óvodák padjaiba, több mint 18 ezren továbbra is otthonról követik a foglalkozásokat, tanórákat.