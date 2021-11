Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs és jó szomszéd, a kőröspataki

id. KÖLCZE ILONA

életének 93. évében rövid szenvedés után tiszta lelkét visszaadta Teremtőjének.

Temetése 2021. november

16-án, kedden 15 órakor lesz a kőröspataki

ravatalozóházból.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Drága édesanyánk, a Szűzanya öleljen át helyettünk,

és Ő vigye a tiszta lelkedet

az Úr Jézus színe elé.

Drága emléke legyen áldott.

A gyászoló család

1116906

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi

id. MOLNÁR ISTVÁN

életének 69. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. november 15-én, hétfőn 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

A gyászoló család

du.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

id. CROITORU CONSTANTIN

szerető szíve életének 74., házasságának 40. évében

2021. november 14-én

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait november 17-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új református ravatalozóházból az ottani temetőben.

A gyászoló család

1604

Részvét

„Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben t­ántoríthatatlan.”

Ilyen volt NIKULA ANDRÁSNÉ KÁDÁR HAJNALKA, szerető családjának összetartó ereje, támasza. Fájdalommal idézzük kedves mosolyát, ragaszkodó, érdeklődő szeretetét, amit a határon túlról is mindig éreztetett velünk. Drága András és családod, mély együttérzéssel osztozunk elviselhetetlen fájdalmatokban, imádkozó lélekkel kívánunk erőt ezekben a nehéz napokban. Vigasztaljon az a tudat: habár nincs köztetek, onnan, fentről továbbra is vigyáz rátok.

„Csak mosolyogjatok, és én az öröklétből visszamosolygok rátok.” Isten nyugtasson,

emlékedet őrizzük.

A Mikes Kelemen Líceumban 1973-ban végzett B és C osztály

4323771

Megemlékezés

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és akit szeretünk, nem feledjük el.” Fájó szívvel emlékezünk id. NAGY MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. KOVÁCS) halálának 8. és id. NAGY ÁRPÁDRA halálának 10. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes.

Szeretteik

1116900

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel, hiányát szüntelen érezve emlékezünk KOVÁCS DOMOKOSRA, aki tíz éve távozott szerettei köréből. Nyugodjon csendesen.

Családja

4323767

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél közöttünk és velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: itt élsz a szívünkben, sohase feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a szörcsei születésű id. MOLNÁR ANDRÁSRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele

nem nyugvó családja

4323766

Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, a végtelen szeretet. Fájó szívvel emlékezünk a pávai

FAZAKAS ANNÁRA halálának 20. évfordulóján.

Szerettei

20580

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. TARCSI ISTVÁNRA halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323803

Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre, a kovásznai

RÁCZ ANNÁRA halálának 11. és RÁCZ JÓZSEFRE halálának 21. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

Szeretteik

4323813

Megcsillan egy könnycsepp fájdalomtól égő szememben, /

Nincs és nem is lesz olyan nap, hogy ne jutnál eszembe. /

Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés, / Ahol beteg tested meglelte végső pihenését. /

Soha nem feledlek, mindig velem maradsz, / Halálod, amíg élek, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezem édesanyámra, a sepsikőröspataki SONKA ERZSÉBETRE (szül. KELLÁN) halálának 3. évfordulóján. Az idő múlik, a fájdalom csak nő, mert nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába viszek virágot, veled együtt temettem el az egész világot.

Szerető leánya és családja

4323814

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, a gidófalvi SERESTER FERENCRE, akit november 13-án hat éve

kísértünk utolsó útjára.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4323815

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az orbaiteleki HATHÁZI ­ÉVÁRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323812