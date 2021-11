Nem változtak a jelenléti oktatás feltételei

A tárca a megyei tanfelügyelőségek által összesített adatok alapján közölte: 12 882 intézmény várja a diákokat, 4983-ban pedig online zajlik majd az oktatás, mert a személyzet átoltottsága nem éri el a 60 százalékot. További 55 közoktatási intézmény saját kérésére tért át online oktatásra.

Ion Sorin tanügyi államtitkár egy péntek délutáni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az iskolákhoz tartozó tanintézetekben e héttől jelenléti oktatás kezdődhet, amennyiben az illető alegységben a munkaközösség legalább 60 százaléka be van oltva, abban az esetben is, ha a teljes intézmény nem teljesíti ezt a feltételt.



Tesztelés hetente kétszer

Az egészségügyi minisztérium ugyancsak pénteken közölte, hogy az iskolákban a hét első és negyedik munkanapján, azaz hétfőn és csütörtökön lesz nyáltesztes szűrés; a tanulók tesztelését az osztályteremben végzi majd az órák megkezdése előtt az egészségügyi szakszemélyzet vagy a tanintézeten belül erre kijelölt személyek. A tárca ismertette, a vonatkozó eljárást véglegesítették, a tesztelés pedig egyszerű és könnyen elvégezhető, nem igényel orvosi szaktudást – nyomatékosította közleményében az intézmény. Ha egy gyerek gyorstesztjének eredménye pozitív lesz, elkülönítik a többiektől, és azonnal értesítik a szülőt vagy törvényes képviselőt. Ugyanakkor az iskola egészségügyi személyzetének vagy egy erre kijelölt alkalmazottnak igényelnie kell a megyei egészségügyi igazgatóságnál a tanuló RT-PCR-tesztelését.



Otthoni szűrést javasolnak

A két legnagyobb tanügyi szakszervezeti szövetség azonban úgy véli, a tanintézetek helyett a családban kell tesztelni a gyerekeket, különben fertőzési gócokká válhatnak a közoktatási intézmények. Az FSLI és az FSE szombati közös közleményében arra a kéri a kormányt: vizsgálja felül a diákok iskolai nyáltesztes szűréséről készült útmutatót, amely szerint a tesztelést az osztályteremben kell elvégezniük az egészségügyi alkalmazottaknak vagy az ezzel megbízott tanszemélyzetnek. Úgy vélik, ez az időigényes eljárás megbénítaná a tanítást, és fertőzési gócokká változtatná a közoktatási intézményeket. Szerintük a tesztelést könnyen elvégezhetik otthon a szülők, és így megakadályozható az is, hogy a fertőzött gyerekek terjesszék a vírust az óvodában vagy az iskolában. Emlékeztetnek arra, hogy a diákok otthoni tesztelését javasolják az orvosok is.

Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a pedagógusok többsége elutasítja a szűrés elvégzését, és nem is kötelezhetők arra, hogy ezt megtegyék. Ha pedig a kormány ragaszkodik az iskolai teszteléshez, akkor ezt a feladatot csakis egészségügyi alkalmazottakra bízhatja, mert megfelelő védőfelszerelés hiányában a tanügyi személyzet ki lesz téve a fertőzés veszélyének.

Állásfoglalásukban a szakszervezetek emlékeztetnek arra is, hogy az egészségügyi minisztérium útmutatója szerint a nyáltesztes szűrés napján a gyerekek nem reggelizhetnek. „Az előírás betartása azt jelenti, hogy a gyerekek étlen-szomjan mennek iskolába. Kíváncsiak vagyunk, hány szülő engedi majd ilyen körülmények között iskolába a gyerekét” – olvasható a közleményükben.