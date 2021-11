Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének

A Fidesz fennállása óta hű maradt önmagához, hű Magyarországhoz és annak népéhez, hű a magyar emberekhez – mondta a kongresszuson Orbán Viktor. A miniszterelnök-pártelnök rámutatott: a Fidesz hűséget, hitet és bizalmat jelent, a Fidesz pedig hűséges párt. Az emberek pedig az elmúlt 33 évben nagyobb számban szavaztak bizalmat neki, mint bármelyik másik pártnak Magyarország parlamentáris történetében – hangsúlyozta. „Ez kötelez, és amíg bírom és bírjátok, csinálni is kell, és csinálni is fogom” – hangsúlyozta.

Kossuth Lajos szavait idézve hozzátette: amíg ez a hűség kitart, Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni. „Mi sikeresek vagyunk – mondta –, mert amit a Fidesz csinál, az a szenvedélye. Mi a csúcsra törünk, és oda akarjuk feljuttatni Magyarországot is.”

A kongresszus alelnöknek újraválasztotta Kubatov Gábort (1050 szavazat), Németh Szilárdot (1025 szavazat) és Kósa Lajost (1021), a tisztségről miniszteri posztja miatt leköszönő Novák Katalin helyére pedig Gál Kinga európai parlamenti képviselőt (1040 szavazat) választották meg.

A következő hónapokban olyasmik történnek majd, amit még senki sem látott. Kezdődött a nyugdíjasoknak kifizetett 80 ezer forintos nyugdíjprémiummal. Folytatódik a 13. havi teljes nyugdíj kifizetésével – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán tartott beszédében. A fiatalok januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót, 200 ezer forint lesz a minimálbér és 260 ezer a garantált bérminimum – folytatta a miniszterelnök, majd hozzátette: hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák és a rendőrök. Húsz százalékkal nő az ápolók, a szociális és a kulturális ágazatban dolgozók bére. A családoknak visszafizetik a 2021-ben befizetett adót. „Ilyen se volt még” – hangsúlyozta a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor kijelentette: tizenhat évet ellenzékben, tizenhat évet kormányon csak rendíthetetlen derűlátással, bizalommal és mély hittel lehet végigcsinálni. Azt mondta: háromféle hazaszeretet van: a szónokló, a búsuló és az alkotó. A jó szónoklatot nagyra értékeljük, egy kis búsulásért „nem megyünk a szomszédba”, de leginkább Klebelsberg Kunó unokái vagyunk, akik az alkotó hazaszeretetben, a produktív életben hisznek – jelentette ki a Fidesz politikai közösségét jellemezve.

Kifejtette: világos célok nélkül nincs sikeres kormányzás, nincs sikeres ország, és nincs önmagával békében és boldogan élő nemzet sem. Tizenkét éve is egyenesen beszéltek, és világos céljaik voltak, tíz egyszerű és világos cél: egymillió munkahelyet teremtenek, nem lesznek adósrabszolgák, helyreállítják a közrendet és a közbiztonságot, megvédik a nyugdíjasokat és a nyugdíjak értékét, a középpontba a családokat állítják, visszaadják Budapest régi fényét, megmentik a szocialisták által halálra ítélt bankokat, dűlőre jutnak a romákkal, megtartják az elszakított magyar közösségeket, valamint nem lesznek gyarmat, Brüsszelben nem lesznek alattvalók, hanem mindig kiállnak a magyarok érdekeiért – sorolta.

Úgy vélte, egy csődbe juttatott országot vettek át a szocialistáktól, talpra állították és megindították felfelé. „Ez a mi erkölcsi fedezetünk, és ezért kérhetjük egyenes derékkal és jó eséllyel újra a magyar választók bizalmát” – mutatott rá.



Magyarország akarjon többet

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha folytatódik a polgári kereszténydemokrata kormányzás, akkor tíz év alatt újra hatalmas utat tehet meg Magyarország. A kormányfő hangsúlyozta: azt ajánlják Magyarországnak, hogy akarjon többet. „Nem érhetjük be azzal, amit elértünk, mert még mindig vannak szegények. Még mindig nem születik elég gyermek. Még mindig nincs mindenkinek jó lakása. Még nem elég se a fizetés, se a nyugdíj. Egész egyszerűen többre van szükségünk. Miért érnénk hát be azzal, amink van?” – tette fel a kérdést. Úgy folytatta: „Ha folytatjuk a polgári kereszténydemokrata kormányzást, tíz év alatt újra hatalmas utat tehetünk meg. Felléphetünk a fejlett országok közé. Felszámolhatjuk a szegénység maradékát is. Zöld, egészséges, természeti kincseit és szépségeit megőrző, egészségesebb és hosszabb ideig élő emberek országa lehetünk.”

Közölte: kevés országnak sikerült fellépnie a legfejlettebbek közé, de volt néhány, tehát nem lehetetlen. „Mi itt, a Fideszben pontosan tudjuk, hogyan kell megcsinálni: adócsökkentés, beruházások, egyetemfejlesztés, kutatás, innováció, a munka és a munkások nagyobb megbecsülése, vidékfejlesztés és még jobb kormányzati munka” – sorolta. „Képesek vagyunk rá, Magyarország képes erre. Tíz év alatt eljuthatunk, és el is fogunk ide jutni” – mondotta.

Kitért rá: a járványok és népvándorlások korában Magyarországon is a biztonság a legfontosabb kérdés. A miniszterelnök-pártelnök kifejtette: „Az a legfontosabb, hogy amit eddig elértünk, azt megvédjük, így a határokat a migránsoktól. Emellett az oltásellenesekkel szemben kell mozgósítani erőinket, mert az oltás életet ment, és aki ezt tagadja, aki lebeszéli vagy elbizonytalanítja az embereket, aki ideológiai alapon akar oltóanyagot beszerezni, az valójában a magyarok létérdekét veszélyezteti.”



Győzni fogunk

Orbán Viktor közölte: a magyar politikának van egy sajátossága, időről időre természetes módon létrejön egy olyan nagy párt, amely nem csak valamely elv és ideológia képviseletét, hanem az egész nemzet szolgálatát tűzi zászlajára. „Szép dolog az ideológia, a politikai rendezőelvek, a nemzetközi pályát befutó politikai eszmék, de a nap végén egyetlen megkerülhetetlen, kiválthatatlan és leválthatatlan erő, hatalmi tényező van: a magyar nép” – mutatott rá. Úgy vélte, amelyik párt megtalálja a módját, hogy ne vezérlő eszméket, hanem az embereket, a népet, a nemzetet szolgálja, és hajlandó is eszerint cselekedni, az maga is megkerülhetetlen erővé válik. „Mi tudtunk élni a lehetőséggel: erős, egységes párt, komoly vízió, lelkesedés, szenvedély, tenni akaró emberek hada az egyik oldalon, aprócska, hataloméhes pártocskák a másikon” – fogalmazott. Kijelentette: „miközben a mi politikánkkal az is jól jár, aki nem ránk szavaz, a baloldal politikájával azok is rosszul járnak, akik rájuk szavaznak”.

A kormányfő elmondta: „az erőnk, a súlyunk, a támogatottságunk miatt nem magyarázkodnunk kell, hanem meg kell értenünk, hogy a történelmi helyzet és a magyar politikai fejlődés logikája megköveteli, hogy legyen egy olyan párt, mint a Fidesz”. A haza szolgálatának lényege a kitartás és az állhatatosság – mutatott rá. Kiemelte: „a munkában hiszünk, és ezért fogunk győzni; az elmúlt hónapokban is a járvány ellenére újra begyújtottuk a motorokat, és zakatol a gazdaság”.

Orbán Viktor elmondta: „A mi programunk mögött elsöprő társadalmi többség áll, a kérdés csak az, lesz-e ebből a társadalmi többségből választási többség. Én azt mondom, lesz, ha becsülettel dolgozunk a hátralévő hetekben.” Felidézte: október 23-án nem voltak kevesen, „de ennél kétszer, sőt, háromszor is többen leszünk, amikor befordulunk a célegyenesbe, és hiába áll elénk a teljes baloldal, Brüsszel és Soros György egész hadserege, együtt a legvastagabb falon is át fogunk menni, és újra győzni fogunk, mert Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra”. „A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt, hajrá, Magyarország!” – zárta szavait a miniszterelnök.