Az U19-es teremlabdarúgó-bajnokság elit köréért kiírt osztályozót a házigazda KSE Fustal csikócsapata kezdte jobban, hiszen Fábián Róbert gyors találatával már a 30. másodpercben vezetett a háromszéki alakulat (1–0). Ezt követően előbb Bandi Álmos, majd Péter Ákos volt eredményes (3–0), aztán következett Barbocz Norbert egymás utáni három gólja (6–0). A 14. percben Faragó Hunor hetedszer zörgette meg a Mărăşeşti kapujának hálóját, míg negyedik találatával Barbocz állította be az első félidő eredményét (8–0). A második játékrészben is a kézdivásárhelyiek irányították a küzdelmet, és Bandi, Faragó és Barbocz mellett Dobozi Krisztián, Kapusi Csongor, illetve Mojzi Botond is feliratkozott a gólszerzők listájára. A Vrancea megyeiektől Ciprian Harnagea a 24. percben szépített, majd további két góllal – mesterhármassal – valamelyest megmentette csapata becsületét. A vége 18–3 lett a KSE Futsal javára, amely így az ország legjobb tíz korosztályos csapata között folytatja a 2021–2022-es szezont.

U19-es teremlabdarúgó-bajnokság, elit körös osztályozó: KSE Futsal–Mausoleul Mărăşeşti 18–3 (8–0). Gólszerzők: Fábian (1.), Bandi (4., 21., 23.), Péter (10.), Barbocz (11., 12., 13., 14., 33.), Faragó (14., 28.), Dobozi (21., 22., 23., 25.), Kapusi (37.), Mojzi (40.), illetve Harnagea (24., 27., 35.).

Az Elit Ligába eddig bejutott csapatok: Ceahlăul Piat­ra Neamț, Olimpia Râmnicu Sărat, FK Székelyudvarhely, Szörényvári CFR, Temesvári CFR, KSE Futsal. (tibo)